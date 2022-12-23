Oyun Bilgisayarı Toplamanın Bedeli: İşte Ülke Ülke Kıyası!

Oyun bilgisayarı toplamak pek çok ülkede zor. Özellikle de yaşanan çip krizi ve mining artışı sonrası parçalara ulaşımda da yaşanan sıkıntılar birçok oyuncunun belini büken olaylar arasında yer alıyordu. Ekonomik krizlerin de etkisiyle iyiden iyiye zor hâle gelen oyun bilgisayarı toplamanın ülke ülke kıyası Picodi.com analistleri tarafından hazırlandı.

Bir oyun bilgisayarının bileşenlerinin ve çevre birimlerinin fiyatıyla, bir ülkenin vatandaşlarının ortalama maaşlarının kıyası gerçekleştirildi. Steam'in donanım araştırmasını kullanarak Türkiye'deki bahsi geçen parçaların fiyatlarını araştıran analistler gerekli parçaları, çevre birimlerini ve lisanslarını topladığında 35.760 TL'lik bir masrafla karşılaşıyor.

Türkiye'de Bir Oyun Bilgisayarının Ortalama Masrafı 35.760 TL

Anakart – 3.070 TL

6 çekirdekli işlemci – 3.790 TL

RTX 3060 ekran kartı – 11.090 TL

16 GB RAM – 2.160 TL

Güç Kaynağı – 1.710 TL

1 TB HDD/SSD – 1.390 TL

İyi soğutmalı kasa – 1.950 TL

Ergonomik oyuncu faresi – 970 TL

Bilek desteğine sahip RGB klavye – 1.310 TL

Mikrofonlu kulaklık – 1.000 TL

Yüksek yenileme kapasiteli 24″ monitör – 3.720 TL

Microsoft lisansı - 3.600 TL

Bunun yanı sıra bir oyun severin ortalama olarak ayda bir oyun satın aldığı senaryoda yılda 7.200 TL'lik oyun harcaması yaptığı görülüyor. Tüm bu hesapların ardından ülkemizi diğer ülkelerle kıyaslayan Picodi analistlerine göre Dünya'da euro bazında bu harcamaların en pahalı olduğu ülke açık ara farkla Arjantin. Arjantin'i ise Brezilya ve Hindistan takip ediyor.

Gerekli ödemeyi yapabilmek için kaç maaş harcanması gerektiğine baktığımızda ise Arjantin'de 12,4 aylık maaşa ihtiyaç olduğunu görebiliyoruz. Bu sayının en az olduğu ülke ise 0,3 aylık maaşla İsviçre.

Ülkemiz 35.760 TL'lik oyun bilgisayarı masrafıyla ve 2020 net ortalama maaşının 5,9 katı ile ülkeler arasındaki sıralamada 43. sırada yer alıyor.