Redmi'den Oyunculara Özel Dizüstü Bilgisayar: Redmi G Gaming NoteBook

Xiaomi, ASUS ve Lenovo’nun ardından Redmi, çok yakında oyuncu dizüstü bilgisayar modeli ile karşımıza çıkacak. Redmi G Gaming Notebook çıkış tarihi resmi olarak duyuruldu.

Redmi G Serisi Oyun Dizüstü Bilgisayarı Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi, yeni segmentlere girme konusunda ana şirket Xiaomi’nin çizgisine ayak uydurmasıyla biliniyor. Xiaomi’nin yakın zamanda Mi Gaming Laptop’u piyasaya sürmesinden sonra Redmi’den aynı segmentte yeni bir cihaz bekliyorduk. Xiaomi’nin alt markası, Twitter’dan yeni oyun dizüstü bilgisayarı Redmi G Serisi’nin 14 Ağustos’ta tanıtılacağını duyurdu.

Redmi G Serisi Oyun Dizüstü Bilgisayarı Özellikleri Ne Olacak?

Şu an itibarıyla ürün hakkında çok az şey biliyoruz. Ekran ince çerçevelere sahip ve kompakt bir cihaz karşımızda. Dizüstü bilgisayarın mat bir yüzeyi var gibi görünüyor ve cihazın tamamı siyah renkte. Tek taraftan da olsa portlar (bağlantı noktaları) görülüyor. Bunlardan birinin soğutma sistemi için ayrılmış havalandırma delikleri olma ihtimali var. Tasarıma genel bir bakış atsak da teknik özellikler gizemini koruyor.

Bu arada Mi Gaming Laptop, Intel Core 9. Nesil işlemci, ayrı Nvidia Ekran Kartı (NVIDIA GeForce GTX 1660Ti), 8GB DDR4 RAM, 512GB PCIe SSD ile geliyor. Ekran gövde oranı yüzde 81. 15.6 inç ekran 144Hz yenileme hızını destekliyor. Bu özelliklerden bazılarını Redmi’nin oyuncu dizüstü bilgisayarında görmemiz mümkün ancak Redmi ürünlerini Xiaomi’den daha agresif bir şekilde konumlandırıyor, bu yüzden daha düşük donanım görebiliriz.

Şu anda Redmi markası altında RedmiBook 14 II, RedmiBook 14 Pro, RedmiBook 13 Ryzen Edition gibi modeller mevcut. Şirket son olarak Mayıs ayında piyasaya sürülen Ryzen 4000 serisi işlemcilerden güç alan RedmiBook 16’yı tanıttı.