Oyun Dünyasının Tercihi Yine Twitter Oldu!

Küresel çapta oyuncuların ve oyun tutkunlarının, bu dünyaya dair son konuları ve trendleri takip ederek tartıştığı platform, yani oyun dünyasının tercihi tekrardan Twitter oldu. Şirketin özellikle de oyuncular tarafından bu kadar çok tercih edilmesinin elbette önemli nedenleri var. İşte konuyla ilgili merak edilen bütün detaylar.

Her yerden katılım sağlayan oyun tutkunları, E3 veya bu hafta gerçekleşen Gamescom gibi özel oyun etkinliklerine çok büyük bir renk katmayı başardı. Haziran 2020'de The Future of Gaming on PS5 etkinliğine ev sahipliği yapan bu etkinlik, kısa süre içinde şimdiye kadar 2020’nin hakkında en çok Tweetlenen oyun aktivitesi olmayı başardı. Bu geçen yıla göre %82 artış ile sağlandı.

Oyun dünyasının tercihi yine değişmedi

Haziran 2020'deki bir diğer büyük oyun etkinliği, Electronic Arts'ın (@EA) EA Play (#EAPlay) etkinliği ise yine en çok tercih edilen oyunlar arasındaki yerini korumayı başardı. E-spor turnuvalarından dijital oyun etkinliklerine ve konferanslarına kadar, 2020'nin diğer birçok etkinliğinde de yine aynı platform ağır bastı.

Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Brezilya, Tayland, Fransa, Birleşik Krallık, Hindistan, İspanya ve Filipinler en fazla tweet atan ülkeler arasında yer almayı başardı. Bu ülkeler zaten oyun Dünyasının devleri olarak kabul ediliyor. Özellikle de Japonya ve ABD, sektördeki öncüler konumunda.

Twitter platformunun çok hızlı bir şekilde gündem oluşturmayı başarması bu platformu seçmelerindeki en önemli etken konumunda. Bildiğiniz üzere Türkiye’de de en fazla kullanılan platformlar arasında Twitter yer alıyor. Sizce oyun dünyası neden bu platformu tercih ediyor? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.