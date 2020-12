Oyun Fotoğrafçılarının En Çok Tercih Ettiği Oyunlar Belli Oldu!

Oyun fotoğrafçılığı, açık dünya oyunları başta olmak üzere birçok oyunda anın tadını çıkararak dolaşmanın ve en güzel kareleri yakalamanın popüler bir yolu olmaya devam ediyor. Oyun fotoğrafçıları ise özellikle son zamanlarda video oyunlarında çekmiş olduğu fotoğraflarla kendilerinin fotoğraf çekme konusunda ne kadar yetenekli olduğunu göstermeye başladı.

Yeni bir çalışma, oyunlardaki en güzel anları yakalamak için çalışmalarını hız kesmeden sürdüren kişilerin fotoğraf çekiminde en çok tercih ettiği video oyunlarını ortaya çıkardı.

Oyun Fotoğrafçıları, En Çok Hangi Oyunlarda Fotoğraf Çekiyor?

ShotKit, en popüler video oyunlardan hangisinin fotoğraf çekmek için daha çok tercih edildiği konusunda bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırmada veri toplamak için Instagram’da paylaşılan fotoğraflar kullanıldı. Öyle ki Instagram'da #virtualphotography hashtagi ile paylaşılmış 1 milyondan fazla gönderi bulunuyor.

ShotKit tarafından paylaşılan listenin ilk sırasında Red Dead Redemption 2 yer aldı. Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram’da #rdr2photography hashtagi ile paylaşılmış 165.228 gönderi bulunuyor. Red Dead Redemption 2’nin hemen arkasından ise GTA 5 geliyor. Instagram’da #gta5photography hashtagi ile paylaşılmış 146.495 GTA V fotoğrafı yer alıyor. İlk iki ismin hemen sonrasında “battle royale” dalında en popüler oyunlardan biri olan Fortnite geliyor. Sosyal medya uygulamasında şu anda #fortnitephotography hashtagi kullanılarak paylaşılmış 135.007 gönderi var.

Fortnite’ın hemen ardından Skyrim oyunu geliyor. Sosyal medya platformunda bu zamana kadar #Skyrimphotography hashtagi kullanılarak paylaşılmış 46.208 gönderi yer alıyor. Skyrim’in üstün başarısından sonra Horizon Zero Dawn’ın geldiği görülüyor. Horizon Zero Dawn’ın #horizonzerodawnphotomode hashtagi ile paylaşılmış 40.561 gönderisi bulunuyor.

Horizon Zero Dawn’dan sonra Forza Horizon gelerek listenin altıncı sırasına yerleşiyor. #forzahorizon4photography hashtagi kullanılarak paylaşılmış 33.144 gönderi bulunuyor. Listenin yedinci sırasında ise Ghost of Tsushima yer alıyor. #ghostoftsushimaphotomode hashtagi ile paylaşılmış 16.930 gönderi bulunuyor.

Listenin sekizinci sırasında The Last of Us PART II yer alıyor. Sosyal medya platformunda #part2photomode hashtagiyle paylaşılmış 5.339 gönderi bulunuyor. The Last of Us PART II’den sonra Uncharted 4 geliyor. #uncharted4photomode hashtagi ile paylaşılmış 4.918 gönderi bulunuyor. Listenin son sırasında ise The Sims 4 yer alıyor. Platformda #sims4photography hashtagiyle paylaşılmış 4.877 gönderi yer alıyor.