Oyun Geliştiricileri Ankara'da Bir Araya Geldi

Dünyanın en büyük ve kapsamlı oyun geliştirme maratonu olan Global Game Jam, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 250 geliştiricinin katılımıyla bugün başladı.

Ankara'da bir otelde gerçekleşen etkinliğin açılışında ODTÜ TEKNOKENT ATOM yöneticisi Emek Kepenek, katılımcılara ve organizasyona destek verenlere teşekkür ederek, 48 saat boyunca yapılacak etkinliklerler hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Kepenek, katılımcılar için farklı sürprizler de hazırladıklarını ifade ederek, "Bu çok güzel bir kalabalık. Oyun sektöründe son yıllarda güzel haberler alıyoruz. Bu işin geleceği sizsiniz, iyi ki geldiniz." dedi.

Bu Yıl Rekor Katılım Var!

Türkiye Oyun Geliştiriciler Derneği (TOGED) Genel Başkanı Ali Erkin daha önceki etkinliklerini 100'e yakın katılımcı ile yaptıklarını hatırlatarak, bu yıl ise rekor bir katılımın gerçekleştiğini söyledi.

Ali Erkin açıklamasının devamında: "Geçtiğimiz hafta Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'la ihracat rakamlarımızı açıkladık. Bakanımızın açıkladığı rakam (oyun yazılımı ihracatı) geçtiğimiz sene için 1 milyar 50 milyon dolar. Bu muhteşem bir rakam. Bu rakamlara gelirken, geçmişte hazırlanan doğru politikalar ve doğru stratejilerle, şirketlerimizi büyüterek bu günlere geldik. Bu ihracatı yapanlar, bugün burada gördüğünüz sponsor şirketlerimiz ve aynı zamanda TOGED üye şirketleri. Hepsinin en büyük ihtiyacı ise devlet desteği değil, yetişmiş insan kaynağı." dedi.

Erkin, oyun geliştiricilerin etkinliğe katılarak kendi şirketlerini kurabilme imkanına da sahip olacağını vurgulayarak, "Geçtiğimiz yıllarda GGJ'den çıkan ve milyon dolarlık ihracat seviyelerine ulaşan oyunlarımız var." dedi.

ODTÜ TEKNOKENT bölgesinde 24 oyun firmasının olduğunu belirten ODTÜ Rektör Danışmanı ve ODTÜ TEKNOKENT Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Yozgatlıgil, "Türkiye'deki ilk ve tek ön kuluçka merkezi olan ATOM kapsamında, dijital oyun sektörüne geliştirici yetiştirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." sözlerinde bulundu.

Bugüne kadar desteklenen 105 gruptan 25'inin şirketleştiğini ifade eden Yozgatlıgil, 1500'den fazla geliştiriciye hizmet verildiğini anlattı. 570'ten fazla oyunun geliştirildiğini belirten Yozgatlıgil, 30 milyonun üzerinde oyunsevere ulaşıldığını söyledi.