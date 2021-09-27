Bir Oyun Guiness Rekorlar Kitabı'na Girdi!

Geçtiğimiz yıl çıkışını gerçekleştiren bir oyun Guiness Rekorlar Kitabı'na girerek büyük bir başarının altına imza attı. Kısa süre içerisinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan yapıma dair tüm detaylar haberimizde.

Hangi Oyun Guiness Rekorlar Kitabı'na Girmeyi Başardı?

Geliştirici Mediatonic, en çok indirilen PlayStation Plus oyunu olan Fall Guys: Ultimate Knockout'un Guiness Rekorlar Kitabı'na girdiğini duyurdu. Şirket, oyunun PlayStation Plus indirme sayısı ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı. Dolayısıyla oyunun toplamda kaç indirme ile rekor kırdığı bilinmiyor.

Fall Guys ile birlikte oldukça büyük bir başarının altına imza atan Mediatonic, elde edilen başarı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Harika Fall Guys topluluğuna çok teşekkür etmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Fall Guys, 4 Ağustos 2020 tarihinde PlayStation 4 ve PC platformlarına çıkışını gerçekleştirmişti. Oyun çıktığı gün doğrudan PlayStation Plus'a eklenmişti. Böylece PlayStation Plus aboneleri söz konusu oyuna ücretsiz olarak erişebilmişti.

Eğlenceli oyun yapısı ile dikkat çeken video oyunu, ilk 24 saat içerisinde 1,5 milyondan fazla oyuncu tarafından indirildi. Fall Guys, 2020 yılının aralık ayında yalnızca PC platformunda 11 milyondan fazla satmayı başardı.

Platform ve battle royale ögelerini birleştiren Fall Guys, kısa süre içerisinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip oldu. Battle royale türüne yeni bir soluk getiren Fall Guys: Ultimate Knockout, özellikle Twitch platformunda çok popüler olmuştu. Twitch platformunda en çok izlenen oyunlar arasında yer alan Fall Guys: Ultimate Knockout, Twitch'te toplamda 23 milyon saat izlenmişti.

Fizik kurallarının ön planda olduğu Fall Guys: Ultimate Knockout, geçtiğimiz aylarda Steam'de anlık oyuncu sayısında Grand Theft Auto V, Football Manager 2020, Team Fortress 2 ve Tom Clancy's Rainbow Six Siege gibi popüler yapımları geçmeyi başarmıştı.

Popüler dijital oyun mağazası Steam'de yüzde 50 oranında indirime giren Fall Guys: Ultimate Knockout, 38 TL'den 19 TL'ye düştü. Kampanyanın 29 Eylül 2021 tarihine kadar geçerli olduğunu belirtelim.

Büyük bir başarının altına imza atan Fall Guys: Ultimate Knockout hakkında ne düşünüyorsunuz? Popüler oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.