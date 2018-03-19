Oyun Kolu Kavgası Ölümle Bitti

Amerika Birleşik Devletleri’nin Monroe County kentinde yaşayan 9 yaşındaki erkek çocuk, kavga ettikleri sırada 13 yaşındaki kız kardeşinin kafasına ateş ederek, hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Associated Press tarafından yapılan haberle birlikte ortaya çıkan olayın Monroe County, Mississippi’de geçtiği söylenirken, cumartesi günü yaşandığı aktarıldı. Kardeşlerin oyun konsolu sebebiyle sürekli kavga ettiği bilgisine ulaştıklarını söyleyen muhabirler, görgü tanıklarının “erkek kardeşi istediğinde video oyun kontrolöründen asla vazgeçmez.” ifadelerini kullandıklarını söylediler.

Cumartesi gecesi yaşanan olayda kardeşlerin yine oyun kolu için kavgaya giriştikleri, bu sefer oldukça büyüyen kavga sırasında 9 yaşındaki erkek kardeşin eline ateşli bir silah geçirdiği ve bunu kullanmaktan çekinmediği söylendi. Ablasının kafasına doğru bir el ateş eden 9 yaşındaki çocuk, ne yaptığının farkına varamazken, silahla vurulan 13 yaşındaki kız hemen hastaneye kaldırıldı.

İlk müdahalelerin ardından ameliyata alınan kız hakkında ise bugün sabah saatlerinde kötü bir haber geldi. Ameliyat sırasında ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen doktorlar, talihsiz kızın hayatını kaybettiğini duyurdular.

Yaşanan olaydan sonra harekete geçen bölge polisi, konu hakkında soruşturma başlattıklarının altını çizerken, 9 yaşındaki bir çocuğun ateşli silaha nasıl eriştiğini ve bunu nasıl kullanabildiğini araştırmaya devam ettiklerini belirttiler.