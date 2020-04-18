Oyun Konsollarına Ek Gümrük Vergisi Geliyor!

Geçtiğimiz saatlerde Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı kararı ile yayınlanan yeni ek gümrük vergisi oyuncuları üzecek gibi gözüküyor. Alınan kararla birlikte video oyun konsollarına yüzde 50'ye varan ek gümrük vergisi kararı alındı.

PlayStation, Xbox ve Nintendo gibi popüler oyun konsollarına ilişkin verilen yeni ilave gümrük vergisi kararı bugünden itibaren geçerli olacak. Oyun konsollarına gümrük vergisi yüzde 5 ile yüzde 50 arasında uygulanacakken bu karar sonrasında yeni nesil konsolların fiyatları da cep yakacak.

Oyun Konsollarına ÖTV, KDV ve Ek Gümrük vergisi

18 Nisan 2020 ile 30 Eylül 2020 tarihler arasında geçerli olması planlanan bu ek gümrük vergisinin özellikle Playstation 5 ve Xbox Series X gibi yeni nesil konsollarda etkisini göstermesi bekleniyor. Ayrıca yüzde 20 ÖTV ve yüzde 18 KDV alınan oyun konsollarına neden ek gümrük vergisi uygulandığı bilinmiyor.

Playstation 5'in Türkiye fiyatı ne olacak?

Resmi Gazete'de yayınlanan ilave gümrük vergisinin en çok PS5 bekleyenleri üzeceğini söyleyebiliriz. Satış fiyatı olarak 500 dolar civarında olması beklenen PS5'in bu karar kapsamında (günümüz kur hesabıyla) 6 bin 500 TL'ye kadar yükselebileceği düşünülüyor.

Geçtiğimiz sene içerisinde satış konusunda başarılı olan Sony, Microsoft ve Nintendo'nun ek gümrük vergisi sonrasında ne yapacağı bilinmiyor. 2019'da yüzde 120'ye yakın zam uygulamak zorunda kalan markalar yeni nesil konsollarını nasıl pazarlayacak göreceğiz.