Oyun Konsollarında Ek Vergi Süresi Uzatıldı

18 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe giren ve 30 Eylül 2020 tarihine kadar uygulanacağı açıklanan ek vergi süresi uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile beraber 30 Eylül 2020 tarihine kadar geçerli olan oyun konsollarında ek vergi süresi yıl sonuna kadar uzatıldı. Oyun konsollarının fiyatında ciddi bir artışa neden olan yeni karar ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Oyun Konsollarında Ek Vergi Süresi Yıl Sonuna Kadar Uzatıldı

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karar ile birlikte çok sayıda ithal üründe 30 Eylül 2020 tarihine kadar geçerli olan yüzde 50 ek gümrük vergisi 2020 yılının sonuna kadar uzatıldı. Ek gümrük vergi süresinin uzatıldığı ithal ürünlerin arasında oyun konsolları da yer alıyor. Oyun konsollarına gümrükte yüzde 18 KDV ve yüzde 20 ÖTV uygulanıyordu. Geçtiğimiz aylarda alınan karar sonucunda oyun konsollarına uygulanan vergilerin bir yenisi daha eklenmişti.

18 Nisan 2020 tarihinde alınan karar neticesinde oyun konsollarına yüzde 18 KDV ve yüzde 20 ÖTV'nin yanı sıra yüzde 50 ek vergi de eklenmişti. Bunun sonucunda oyun konsollarının fiyat etiketinde ciddi bir artış meydana geldi. Bugün alınan karar sonucunda yüzde 50 ek vergi süresi üç ay daha uzatılmış oldu.

Kasım ayında satışa sunulması beklenen yeni nesil oyun konsollarının da yüzde 50 ek vergi nedeniyle çok yüksek bir fiyat etiketi ile satışa sunulması bekleniyor. Kısa süre önce Xbox Series X ve Xbox Series S yeni nesil oyun konsollarının ön sipariş fiyatı açıklanmıştı. Xbox Series X 7,499 TL, Xbox Series S ise 4,599 TL fiyat etiketi ile ön siparişe açılmıştı. PlayStation 5 ve PS5 Digital Edition fiyat etiketi ise henüz bilinmiyor.