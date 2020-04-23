Oyun Konsolu Diye Verdiği Siparişten 10 Liralık Kase Çıktı

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen bir olay kısa sürede sosyal medyada yer edinmeyi başardı. Veysel Erten isimli vatandaş internet üzerinden 2 bin liraya oyun konsolu siparişi vermişti ancak paketi teslim aldığında konsol yerine 10 liralık cam kase gönderildiği ortaya çıktı.

Batman'da yaşayan ve karantina günlerinde eğlenceli vakit geçirmek isteyen Veysel Erten dolandırıcıların ağına takıldı. İnternet üzerinden yaptığı siparişte peşin olarak 2 bin liraya oyun konsolu aldığını düşünen Erten gelen paketi görünce şok oldu. Mağdur vatandaşın beklediği konsol yerine pakette sadece 10 liralık cam kaseler vardı.

"Alışveriş sitesinde Veysel M. isimli kişiyle irtibata geçtim. Şahısla konuştum mesajlaştım, 2 bin liraya anlaştık. Şahıs bana iban numarasını attı, kargoya takip numarası girdiği gibi bana ürünün ücretini atmamı istedi. Ben de kargo takip numarası sisteme girdiği gibi şahısa parayı gönderdim"

Oyun Konsolu Yerine 5 Tane Cam Kase Geldi

Ödemeyi peşin yaptıktan birkaç gün sonra paketini teslim aldığını ancak oyun konsolu yerine 5 tane cam kase gönderildiğini öğrenen Veysel Erten siparişi gönderen dolandırıcıyla iletişime geçmeye çalıştı ve hemen polise haber verdi. Erten konuyla ilgili şunları aktardı:

"Şahısı arıyorum telefonlarıma cevap vermiyor. Şahısla ilgili yerlere şikayete bulundum lakin sürecin biraz uzayacağını söylediler ama ben benim gibi başka insanların mağdur olmamasının istiyorum. Bu sürecin hızlanmasını istiyorum. Benim gibi başkaları mağdur olmasın"