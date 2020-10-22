Popüler oyun konsolları kısa süre önce çok yüksek fiyat etiketi ile ön siparişe sunuldu. Oyun konsollarının yüksek fiyat ile ön siparişe sunulması, kullanıcıları alternatiflere yönlendiriyor. İncehesap.com’un verilerine göre oyun konsolu fiyatları bilgisayar satışlarının artmasını sağladı.

Oyun Konsolu Fiyatları Bilgisayar Satışlarını Artırdı

İncehesap.com, Eylül 2019 - Eylül 2020 dönemi arasındaki verileri paylaştı. Paylaşılan verilere göre oyun konsolu fiyatları bilgisayar satışlarının artmasına yardımcı oldu. Eylül 2019 - Eylül 2020 dönemi arasındaki verilere göre hazır sistem satışları yüzde 285, taşınabilir bilgisayar satışları ise yüzde 207 oranında arttı.

Popüler oyun konsollarının ön sipariş fiyatlarının açıklanması ile beraber PC toplama ve hazır bilgisayar sistemlerine olan ilgi önemli ölçüde arttı. Oldukça yüksek olan oyun konsolu fiyatları, kullanıcıların alternatif sistemlere yönelmesine neden oluyor. 18 Nisan tarihinde açıklanan oyun konsollarıan yüzde 50 ek vergi getirilmesinin hemen ardından hazır sistem satışları Mart ayına kıyasla yüzde 70, 2019 yılının Nisan ayına göre ise yüzde 1150 oranında bir artış gösterdi. Aynı dönemde, PC Toplama Sihirbazı satışlarının da bir önceki aya kıyasla yüzde 235, 2019 Nisan ayına göre ise yüzde 336 oranında bir artış gösterdiği açıklandı.

Gelişmiş altyapısıyla, kullanıcılara istedikleri bilgisayar sistemini kolayca toplama imkânı ve toplama sırasında kullanıcılara özel indirimler sunduklarını belirten İncehesap.com Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, “İncehesap.com’da kullanıcıların diledikleri bilgisayar bileşenlerini kullanarak kendi bilgisayarlarını hazırlamalarını sağlayan bir PC Toplama aracı sunuyoruz. Bununla birlikte, kullanıcılara yardımcı olmak amacıyla hazır bilgisayar sistemleri topluyor ve bu bilgisayar sistemlerinin doğrudan satın alınması ya da içindeki birkaç bileşenin değiştirilerek hazır sistemin özelleştirilmesi gibi fırsatları kullanıcılarımıza sunuyoruz" dedi.

Nurettin Erzen, "Bir kullanıcı, ihtiyacına uygun olarak, güncel fiyatlarla 2,000 TL ile 170,000 TL gibi bir fiyat aralığında kendi bilgisayar sistemini toplayabilir. Kullanıcılarımız, ön satışta olan popüler oyun konsollarının çok daha altında bir fiyata mal edilecek bir bilgisayar sistemi ile güncel birçok oyunu rahatça oynayabilirler" şeklinde konuştu.

2019 yılının başından bu zamana kadar PC Toplama Sihirbazı ve Hazır Sistem bilgisayar satışları toplamının, bütün bilgisayar satışları içerisindeki payının yüzde 53 seviyesinde olduğunu ifade eden Erzen, “Bu oran dönemsel olarak değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin, Eylül aylarında okulların açılmasının etkisiyle, notebook satışlarımız hazır sistem satışlarının önüne geçiyor" ifadelerini kullandı.