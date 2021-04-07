Oyun Konsolu Fiyatlarına Vergi İndirimi Gelecek mi? İşte Gelişme

Oyun konsolu fiyatları düşecek mi? Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği, oyun konsollarına uygulanan ek vergi için çözüm önerilerini Ticaret Bakanlığına iletti. İlerleyen zamanlarda ek vergi konusunda bir çözüm üretilebilir. Bunun sonucunda ise konsollarda bir fiyat düşüşü görebiliriz.

Oyun Konsolu Fiyatları İçin Vergi Düzenlemesi Yapılacak mı?

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin, AA'ya yaptığı açıklamada, son dönemde oyun konsollarına uygulanan ek vergilerin sektörün önemli gündem maddelerinden biri haline geldiğini belirtti. Erkin, bu konu hakkındaki görüş ve önerilerini Ticaret Bakanlığına ilettiklerini ifade etti.

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin, "Ülkemiz oyun sektörü üretim anlamında altın çağını yaşarken henüz oyun konsolu üreten bir şirketimiz bulunmamaktadır. Tüm dünyada oyun konsolu üreten şirket sayısı da birkaç adedi geçmemektedir. Son vergi düzenlemeleri tüketicilerin oyun konsollarına erişimini zorlaştırırken, bir yandan da ülkemizde oyun konsolları için oyun geliştiren şirketlerimizin son kullanıcıya ulaştırmasını güçleştirmektedir" dedi.

Erkin, "Ülkemiz oyun sektörünün gelişiminin daha ivmelenmesi hem oyun konsolları için üretimin teşvik edilmesi hem de tüketicilerin dilediği oyuna kolay erişimiyle mümkün olacaktır. Bugün sektördeki tüm geliştiricilerimizin, genç yaşta oyunları oynayarak ve bu kültürün bir parçası olarak yola çıktığını düşünürsek, bugünün oyun tüketicileri geleceğin potansiyel oyun ekosistemi çalışanlarıdır" şeklinde konuştu ve şu şekilde devam etti:

"Bu doğrultuda oyun konsollarına getirilen ek vergilerin sıfırlanması ve özel tüketim vergisinin de kaldırılmasının oyun sektörünün gelişimine ve ülkemiz hizmet ihracatına çok önemli katkı sunacağına inanmaktayız."

TOGED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin tarafından aktarılan bilgilere göre sektörde 2016 yılında 500 milyon dolar, 2017'de 700 milyon dolar, 2018'de 1 milyar 50 milyon dolar, 2019'da 1 milyar 500 milyon dolar ihracat yapıldı. 2020 yılında ise ihracattaki artışın devam ettiği bilgisi verildi.

Erkin, "Sadece 2020 yılında oyun geliştirici şirketlerimiz 2 milyar dolardan fazla yatırım alarak, dünya ekonomisinin zorlandığı bu dönemde ülkemize büyük katkılar sağlamıştır. Bu başarıların arkasında tüm devlet kurum ve kuruluşlarının sağladığı katkı ve sektöre verilen desteklerin çok önemli faydası olduğu da aşikardır" ifadelerini kullandı.