Oxford: Video Oyunları Oynamak Akıl Sağlığına Faydalı

Yapılan son araştırmaya göre video oyunları oynamak akıl sağlığına faydalı olabiliyor. İki farklı oyunu oynayan kişileri inceleyen Oxford Üniversitesi araştırmacıları, bu oyunları oynarsanız daha mutlu olabileceğinizi söylüyor.

Oxford Üniversitesi'nde yapılan son araştırma, insanların video oyunları oynamak için harcadıkları zaman ile zihinsel sağlıkları arasında pozitif ilişki olduğunu gösterdi. 6500 oyuncunun katıldığı ankette, 3000'e yakın gönüllünün video oyun oynama süresi takip edildi ve oyun bağımlılığın sanıldığı kadar kötü olmadığı ortaya çıktı.

Oxford anketi, oyuncuların Electronic Arts ve Nintendo ile olan deneyimleri üzerine yoğunlaştı ve veriler, kısmen iki oyun şirketinden alınan bilgilere dayanıyordu. Araştırmacıların özellikle oyun adı vermesi ise genellikle bu tür çalışmalarda nadir gözlenen bir durum.

Bu video oyunlarını oynamak akıl sağlığına faydalı, hemen indirin!

Katılımcıların, Animal Crossing: New Horizons ve Plants vs Zombies: Battle for Neighborville'de geçirdikleri zaman dikkat alındı. Ağustos ve Eylül aylarında iki haftalık oyun dönemini inceleyen Oxford araştırmacıları, farklı kategorilerdeki oyunların akıl sağlığını nasıl etkilediğini ortaya koydu.

Araştırma dahilinde Nintendo, oyun oturumlarının sayısı ve süreleri hakkında verileri paylaşırken; EA ise Plants vs Zombies hakkında oyuncuların öldürme / ölüm oranı, ne kadar hasar verdikleri ve hangi oyun modlarını oynadıkları gibi daha derin bilgileri paylaştı. Şirketlerden gelen bu veriler, oyuncuların "PvZ'de kendimi mutlu hissettim" veya "Animal Crossing'de çok fazla özgürlük yaşadım" gibi maçlardan sonra yapılan anketlerle eşleştirildi.

Sonuçlar, daha uzun süre oyun oynayan katılımcıların hem oyun hem de zihinsel sağlıkları hakkında olumlu duygulara sahip olma olasılıklarının yüksek olduğunu gösterdi. Oxford çalışmasında, "Aşırı oyun süresinin bağımlılığa ve kötü zihinsel sağlığa yol açacağına dair birçok korkunun aksine, oyun ve sağlık arasında pozitif bir ilişki bulduk" deniyor.

Araştırmayı yöneten Profesör Andrew Przybylski BBC'ye verdiği demeçte şunları aktardı:

"Her gün, günde dört saat Animal Crossing oynuyorsanız, bunu yapmayan birinden çok daha mutlu hissettiğinizi söyleyebilirsiniz. Ancak yine de oyunlar birçok kişinin bekleyebileceği faydaları sağlayamıyor. Yani bu, Animal Crossing'in sizi mutlu ettiği anlamına gelmez.

Bu çalışmanın amacı, nesnel oyun davranışının zihinsel sağlıkla ilişkili olup olmadığını veya nasıl ilişkili olduğunu keşfetmekti. Bu ilişkinin bir anlık görüntüsünü yakalamayı başardık ve video oyunları ile zihinsel sağlık arasındaki ilişkilere pozitif bir bakış açısını kazandırdık."