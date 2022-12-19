Oyun Sektörü İçin 2023'ün İlk Etkinliği Belli Oldu!

Oyun sektörü 13 Ocak’ta Mobidictum Network Istanbul 2023 ile yeniden bir araya geliyor. Eylül ayında Mobidictum Business Conference ile buluşan sektör paydaşları şimdi yeni yılın ilk etkinliğinde İstanbul’da buluşmaya hazırlanıyor. Mobidictum’un organize edeceği bu etkinlikte oyun geliştiricileri, yayıncılar, yatırımcılar ve servis sağlayıcıları yer alacak. Etkinlik 300 kişinin katılımıyla sınırlı olacak.

Mobidictum etkinliklerinin vazgeçilmezi olan, etkinlik alanında yeni ortaklıklar kurma fırsatı doğuracak bir networking alanı oluşturulacak. Bu sayede katılımcılar; oyun sektörünün güncel durumu, gidişatı ve analizleri hakkında yapılan konuşmaların/panellerin yanı sıra, sektörün paydaşlarıyla konuşup kaynaşma fırsatı bulacak. Tüm katılımcılar networking alanında bistrolar, içecekler ve kokteyl yemekleri eşliğinde diğer katılımcılar ile sosyalleşebilecek.

Etkinlik Planı

Point Hotel Barbaros’da gerçekleşecek Mobidictum Network İstanbul 2023, 13 Ocak günü Mobidictum Kurucusu ve Genel Yöneticisi Batuhan Avucan‘ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Açılış konuşmasının ardından konuşmalar/paneller başlayacak ve etkinlik networking ile devam edecek.

Etkinlik alanı sahnenin bulunduğu bir alan ve networking/kokteyl alanı olmak üzere toplam 2 bölümden oluşacak. Panellerin sona ermesinin ardındansa 19.00 - 21.00 arasında Professional bilet sahiplerine özel bir networking etkinliği olacak.

Neler Konuşulacak?

Birçok konunun masaya yatırılacağı etkinlikte oyun sektörü her yönüyle ele alınacak. Etkinlik alanında belirli kategorilere göre konuşma noktaları ve buluşma alanları yer alacak. Etkinlik katılımcıları mobil oyunlardan PC'ye, konsola ve blok zincirine kadar birçok konu üzerine tartışacak!

Early Bird İndirimi

Mobidictum Network İstanbul 2023 biletleri halihazırda indirimde ve sınırlı sayıda! Basic ve Professional biletlerin sunduğu avantajları gözden geçirmek ve biletinizi hemen ayırtmak için tıklayın. İlk 100 bilete özel earlybird koduyla %25 indirim ile biletinizi alabilirsiniz.

Bir Gün Sonrasında Kariyer Etkinliği

Mobidictum Network İstanbul 2023’ün ertesi günü, 14 Ocak’ta, yine aynı alanda Career in Games İstanbul 2023 etkinliği düzenlenecek. Bu etkinlik tamamen ücretsiz olacak ve oyun firmaları ile oyun sektöründe iş arayan kişileri bir araya getirecek. Bu etkinlik sayesinde oyun geliştiriciler, firmaların kendilerinin belirledikleri etkinliklere katılma fırsatı da bulabilecekler. Etkinliğin ayrıntılarını incelemek için tıklayın.

Mobidictum Hakkında

Mobidictum Türkiye’nin önde gelen oyun sektörü haberleri ve etkinlik şirketidir. 2015 yılında faaliyetlerine başlayan Mobidictum, Türk oyun sektörü paydaşlarını Dünya’nın birçok bölgesinden yayıncı, yatırımcı ve servis sağlayıcıları ile buluşturmayı amaç edinmiştir. Bu bağlamda yaptığı çalışmalar ile oyun sektöründe yer alan yüz binlerce insana içeriklerini ulaşmaktadır.

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