Oyun Severler Dikkat! Razer Tomahawk Geliyor

Razer ve Intel ortaklaşa düzenledikleri etkinlik ile birlikte Tomahawk modelini tanıttı.

İnanılmaz derecede kompakt olan Razer Tomahawk N1 gövdeye sahip. Mini bir bilgisayar olmasına rağmen tam boyutlu bir grafik kartını destekleyebilme özelliği bulunuyor. Özellikle, Intel NUC 9 Extreme Compute Elemente uyacak şekilde uyarlanmış. Bu nedenle, güçlü bir mini bilgisayar isteyen herkes için üst düzey özellikleri destekleyebileceği ortada.

En Etkileyici Modüler Sistemlerden Biri

Tomahawk masaüstü bilgisayarın teknik özellikleri, Intel i9 işlemci, 64 GB RAM, NVIDIA GeForce RTK 2080 Süper grafik kartı ve SSD depolama alanı gibi bileşenlerden oluşuyor. Tam boyutlu bir grafik kartının olmasını istiyorsanız resmi web sitesine başvuruda bulunarak, kendiniz için bir tane oluşturmanız gerekiyor.

Razer Tomahawk, 2020'nin ilk yarısında satışa sunulacak. Şimdiye kadar piyasaya sürülen en etkileyici modüler sistemlerden birisi olacağı söylenen Tomahawk için satış fiyatı henüz açıklanmadı. Sipariş için hazır hale gelir gelmez satış fiyatının açıklanacağı belirtilen detaylar arasında bulunuyor.