Oyun Tarihinde Bugün: GTA San Andreas Çıktı!

Günümüzden tam 13 yıl önce, 26 Ekim 2004 tarihinde oyun tarihinde önemli bir gelişme olmuştu; halen ülkemizde binlerce oyuncu tarafından oynanan GTA San Andreas, PlayStation 2 platformuna çıkış yapmıştı. GTA San Andreas'ın çıkış zamanı aynı zamanda 2000 yılında Kuzey Amerika'ya çıkış yapan PlayStation 2'nin çıkış tarihiyle aynı güne denk geliyordu.

Birçoğumuzda unutulmaz anılar bırakan GTA San Andreas'ta kahramanımız C.J. ile uzun bir maceraya atılıyorduk. Annesi öldürüldükten sonra mahallesine geri dönen C.J., eski arkadaşları Big Smoke ve Ryder ile tekrar bir araya geliyor ve mahallesini Ballas çetesinden geri almaya, annesinin cinayetinden kimin sorumlu olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyordu. Bu maceramızda yolsuz polislerle de karşılaşıyor, bir yandan çete savaşımızı devam ettirirken, bir yandan da polisleri başımızdan atmaya çalışıyorduk.

GTA San Andreas'ta ilk defa, kontrol ettiğimiz kahramanı rol yapma oyunlarındaki gibi geliştirebiliyor, görünümünü ve fiziksel özelliklerini değiştirebiliyorduk. Jetpack gibi araçları da ilk defa GTA San Andreas ile kullanabilmiştik.

Tıpkı Vice City'deki helikopter görevi gibi, GTA San Andreas'ta da oyuncuların hafızalarına kazınmış bir görev bulunuyordu. Bu tren görevinde motorla yol alıyorduk ve arkamızda Big Smoke ile birlikte trenin üzerindeki çete üyelerini temizlemeye çalışıyorduk. Görev o kadar zordu ki, Big Smoke'un görev başarısız olduğunu zaman söylediği "All we had to do, was follow the damn train, CJ!" repliğini ezberlemiştik.

GTA San Andreas, geçtiğimiz senelerde yenilenerek mobil cihazlar, bilgisayarlar ve oyun konsolları için tekrar satışa sunulmuştu. Eğer geliştirilmiş grafiklere sahip bu sürümü oynayarak nostalji yapmak isterseniz aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz: