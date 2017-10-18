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Oyun Tarihinde Bugün: Super Mario Bros. Çıkış Yaptı

Super Mario Bros
Can Erdil Şentürk
Can Erdil Şentürk Oyun
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Günümüzden tam 32 yıl önce, 18 Ekim 1985 tarihinde Nintendo oyun dünyasında yeni bir sayfa açacak Super Mario Bros. adlı oyununu oyuncuların beğenisine sunmuştu.

NES - Nintendo Eğlence Sistemi adlı, Nintendo'nun kendi ürettiği oyun konsoluna özel olarak geliştirilen Super Mario Bros., ya da sık kullanılan adıyla Super Mario, 8 bit oyunlar dönemine damgasını vurmuştu. Oyun o kadar sevilmişti ki nesiller boyunca farklı Mario oyunları geliştirilmişti. Nintendo'nun son oyun konsolu Nintendo Switch ile birlikte yeni bir Mario oyunu da geliyor.

Super Mario Bros.'ta oyuncular Mario ile prensesi kurtarmaya çalışırken mantarları topluyor, tuğlaları kırarak altınları topluyordu. Karşımıza çıkan kaplumbağa gibi düşmanların ve çukurların üzerinden atlıyor, borulara girerek prensesi kaçıran Bowser'a doğru yol alıyorduk.

Super Mario Bros., NES oyun konsolunun satışa çıktığı gün bu konsolla birlikte yayınlanmıştı. Super Mario Bros.'un çıkış günü aynı zamanda dünyanın ilk video oyununun çıkışıyla aynı güne denk gelmekteydi. 18 Ekim tarihinin oyunlar açısından uğurlu bir gün olduğunu söyleyebiliriz, bu tarihte çıkan her iki oyun da oyun tarihinde devrim yaratmışlardı.

Super Mario Bros.'u halen oyuncular emülatörler aracılığıyla bilgisayarlarında veya diğer platformlarda oynayabiliyorlar. Eğer bilgisayarınızda Super Mario Bros.'u oynamak isterseniz aşağıdaki bağlantıyı kullanarak oyunun tarayıcı üzerinden çalışan sürümünü indirmeden oynayabilirsiniz:

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ETİKETLER: platform oyunu nintendo super mario Super Mario Bros nes

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