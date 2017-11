Oyun Tarihinde Bugün: Xbox, PlayStation 4 Konsolları, Need for Speed: Most Wanted Çıkış Yaptı

Oyun tarihi açısından 15 Kasım günü bir hayli hareketli bir gün. Bu tarihte hem farklı oyun konsolları, hem de önemli oyunlar çıkış yapmıştı.

Günümüzden 16 sene öncesine gittiğimizde Microsoft'un ilk Xbox oyun konsolunu satışa sunarak PlayStation'a rakip olduğunu ve konsol savaşlarını başlattığını görüyoruz. Xbox oyun konsolu 2006 yılında satıştan çekilene kadar 24 milyon adet satmıştı. 2005 yılında ise Xbox 360 çıkmıştı.

Electronic Arts, 15 Kasım tarihini Need for Speed oyunlarının geleneksel çıkış yarihi yapmıştı. 13 yıl önce, 15 Kasım 2004 tarihinde Need for Speed Underground 2 satışa sunulmuştu. Serinin ilk oyunu o kadar başarılıydı ki Need for Speed Underground 2, ilk oyunun gölgesinde kalmıştı. Fakat bir sene sonra, 15 Kasım 2005 tarihinde Need for Speed Wanted çıkış yapmış ve seriyi kurtarmıştı. Need for Speed Wanted ile birlikte özlenen polis kovalamacaları geri dönüyordu.

2011 yılına geldiğimizde 15 Kasım'da Need for Speed: The Run çıkış yapıyordu. 2013'ün 15 Kasım'ında ise Need for Speed: Rivals çıkmıştı. Bu tarih aynı zamanda PlayStation 4 oyun konsolunun da çıkış tarihiydi. PlayStation 4, oyun dünyasında yeni neslin kapısını aralamıştı.

Geçtiğimiz sene bugün Watch Dogs 2 oyunu çıkış yapmıştı. 15 Kasım belki de oyun tarihinin en yoğun günlerinden biri olabilir.