Oyun Telefonu Nubia Red Magic 7 Pro Global Pazara Açılıyor

Nubia Red Magic 7 Şubat ayında tanıtılmıştı ve lansmanından birkaç gün sonra globalde satışa sunuldu. Şimdi ise Red Magic 7 Pro globale yayılmak için ilk adımlarını atıyor.

Oyun telefonları denince akla gelen ilk firmalardan olan Nubia, Red Magic 7 Pro ile benzersiz bir oyun deneyimi performansı sunuyor. 16GB RAM'in yanı sıra Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyle gelen telefon ek olarak özel oyun işlemcisi Red Core 1'e sahip. Red Core 1 daha çok; ses, RGB aydınlatma ve dokunsal geri bildirim ile ilgileniyor, böylece ana işlemci en iyi yaptığı şeye, yani oyunlara odaklanabiliyor.

Red Magic 7 Pro "Süper Sessiz" Fanıyla Ön Plana Çıkıyor

Oyun deneyimi sağlayan cihazlar çok fazla ısınıyor bu nedenle nubia, 4,124 sq.mm dâhil olmak üzere dokuz farklı ısı yayma katmanı kullanıyor. Red Magic 7 Pro, "süper sessiz" hâlinde bile 20.000 rpm'e ulaşabilen yeni bir turbofana sahip.

Telefonun ön siparişleri 22 Nisan'da başlıyor. Şimdilik ne yazık ki satışa açılan ülkeler arasında Türkiye yok. Telefonun Obsidian Black versiyonu 256GB depolama ile geliyor ve 799 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Transparent versiyonu yani bilinen adıyla Supernova ise 512 GB dâhili depolama ile geliyor ve 899 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

Nubia Red Magic 7 Pro'nun piyasaya sürüleceği global pazarların tam listesi şu şekilde:

Avrupa: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Litvanya, Hırvatistan, Lüksemburg, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Danimarka, Polonya, Estonya, Portekiz, Finlandiya, Romanya, Fransa, Slovakya, Almanya, Slovenya, Yunanistan, İspanya, İsveç, İrlanda, Macaristan, İtalya, Letonya, Malta.

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Litvanya, Hırvatistan, Lüksemburg, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Danimarka, Polonya, Estonya, Portekiz, Finlandiya, Romanya, Fransa, Slovakya, Almanya, Slovenya, Yunanistan, İspanya, İsveç, İrlanda, Macaristan, İtalya, Letonya, Malta. Kuzey Amerika: Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri.

Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri. Asya: Avustralya, Hong Kong (Çin SAR), Endonezya, Makao (Çin SAR), Filipinler, Vietnam, Singapur.

Avustralya, Hong Kong (Çin SAR), Endonezya, Makao (Çin SAR), Filipinler, Vietnam, Singapur. Orta Doğu: İsrail, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar.

İsrail, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar. Latin Amerika: Meksika, Peru ve Şili

Firma gelecekte daha fazla ülkeye açılmayı planladıklarını söyledi.