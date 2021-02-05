Astrofizikçi Önerdi: Oyun Teorisi ile Uzaylıları Bulabiliriz

Manchester Üniversitesi'nden bir astrofizikçiye göre oyun teorisi ile uzaylıları bulmak mümkün. Peki ya nedir bu oyun teorisi, oyun teorisi ile uzaylıları nasıl bulacağız? İşte tüm detaylarıyla Dünya dışı yaşama uzanan yol.

Manchester Üniversitesi'nden bir gökbilimci, uzaylıları keşfetme fırsatını en üst düzeye çıkarmak için farklı bir teoriyi ortaya koyuyor. Jodrell Bank Gözlemevi'nden astrofizikçi Dr. Eamonn Kerins, oyun teorisine dayanan yeni bir stratejinin uzaylıları bulma olasılığını önemli ölçüde artırabileceğini öne sürdü.

Evrenimizde akıllı uzaylı yaşamı bulmanın yeni yöntemi, "oyun teorisi" olarak bilinen işbirliğine dayalı bir oyun stratejisinin kullanılmasından geçiyor olabilir. Jodrell Bank Gözlemevi'nden astrofizikçi Dr. Eamonn Kerins'in sunduğu bu yöntem; istatistik, sosyal bilimler, biyoloji, mühendislik, siyasi bilimler gibi alanlarda tercih ediliyor.

Dr. Kerins'in yaklaşımı, her iki tarafın da birbirini aramasını içeriyor. Bu da hem SETI astronomlarının hem de Dünya dışı uygarlıkların birbirlerini araması gerektiği anlamına geliyor.

Dünya Dışı İstihbarat Arayışı (SETI) astronomları, uzaylıları avlamanın en verimli yollarına bakıyorlar. Kozmik mesafeler arasında iletişim kurmak için yeni yöntemler keşfetmeye ve geliştirmeye adanmış araştırma çabaları, oyun teorisi sayesinde daha fazla temas şansı sunabilir.

Oyun teorisi ile uzaylıları bulmak mümkün mü?

Manchester Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre "oyun teorisi" olarak bilinen strateji, Dünya dışı yaşamı bulma potansiyelini en üst düzeye çıkarabilir. Dr. Kerins oyun teorisine ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Oyun teorisinde, kazanmak için işbirliği yapmak zorunda olan ancak birbirleriyle iletişim kuramayan iki oyuncuyu içeren bir oyun sınıfı var. SETI'ye göre bizi bulmaya çalışan herhangi bir uygarlık olabilir. Dolayısıyla eğer hem onlar hem de biz temas kurmak istiyorsak, en iyi stratejiyi geliştirmek için oyun teorisine bakabiliriz.

Bu gezegenler Dünya'nın yörüngesinin düzlemi ile aynı hizada olabilir. Dünya'nın Güneş yörüngesinden geçtiğini görebilecekler ve bizim bilgilerimize erişebilecekler. Böylece gezegenlerimiz karşılıklı olarak tespit edilebilir olacak."

Gökbilimcilerin Dünya dışı yaşam arayışında cevaplamaya çalıştıkları bir diğer büyük soru ise bu gezegenlere gönderilecek sinyallerle ilgili. Bazı araştırmacılar diğer gezegenlere radyo dalgaları gönderilmesini öneriyorken, bazıları da onlardan sinyal almayı beklememiz gerektiğini dile getiriyor.