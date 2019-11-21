Oyun ve E-spor Fuarı 'Gaming İstanbul' Geliyor

Uluslararası oyun ve espor fuarı Gaming İstanbul, 30 Ocak-2 Şubat 2020 tarihleri arasında Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek. İçinde oyun olan oyun fuarında, 100 bin oyuncu ve oyun sever bir araya gelecek.

Gaming İstanbul 2020’ye (GIST 2020) katılanlar, dört gün boyunca adeta bir oyun dünyasında yaşayacak. Ziyaretçiler, dünya devi oyun ve donanım firmalarının en yeni ürünlerini yakından görebilecek, ödüllü e-spor karşılaşmalarına ve turnuvalara katılabilecek ve ünlü internet yayıncılarıyla buluşabilecekler. Ziyaretçiler ayrıca, alışveriş alanı, cosplay alanı, çocuk parkı ve serbest geliştirici alanlarına da giriş yapabilecek.

GIST 2020’de ilk defa mobil oyunlara özel bir Mobil Oyun Alanı da bulunacak. Bu alanda, mobil oyun geliştiricilerinin en yeni oyunları ziyaretçilerin beğenisine sunulacak ve mobil oyun turnuvaları ile mobil e-spor karşılaşmaları düzenlenecek.

Oyun geliştirme, oyun tasarımı ve oyun pazarlaması gibi konulardaki bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı bir etkinlik olan Gaming İstanbul, oyun severlerin yanı sıra sektöre yön veren yerel ve global profesyonellerin de ilgisini çekiyor. Fuarda, oyun dünyasında kariyer yapmak isteyenler için de önemi fırsatlar sunuluyor. Ziyaretçiler, sektörün önde gelen yerel ve global profesyonelleri ile toplantılara katılma, kendi işini tanıtma ve iş geliştirme fırsatları yakalıyor.

Gaming İstanbul 2020 Fuarı’nda markaların ve firmaların 100 bin ziyaretçiye, 4.6 milyon takipçiye ve 23.9 milyon oyun severe ulaşma imkanı bulacağı tahmin ediliyor.