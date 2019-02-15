Oyun ve Teknoloji Tutkunları TEKFEST Ankara'da Bir Araya Gelecek

Türkiye’nin en büyük oyun ve teknoloji festivallerinden biri TEKFEST Ankara kapılarını açmaya hazırlanıyor. 3 - 5 Mayıs tarihleri arasında ATO Congresium’da düzenlenecek olan etkinlik ile teknoloji ve oyun dünyası bir araya geliyor.

Başta Espor Federasyonu olmak üzere birçok kurum tarafından desteklenen festivalin, üç gün boyunca sektörün önemli bileşenlerini bir araya getireceği söylenirken, festival kapsamında ziyaretçileri birçok sürprizin beklediği dile getirildi. Festivalin tanıtımı ise aşağıdaki gibi yapıldı.

"Teknoloji ve oyun Türkiye’nin kalbinde atacak” sloganı ile kapılarını 3-5 Mayıs 2019 tarihlerinde ATO Congresium’da açmaya hazırlanan Ankara’nın ilk ve tek teknoloji ve oyun festivali TEKFEST ANKARA teknoloji ve oyun tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor.

TEKFEST ANKARA, bakanlıkların, Espor Federasyonu’nun ve ilgili tüm tarafların desteğini alarak teknoloji ve oyun tutkunlarını bir araya getirmeyi planlıyor. İlk defa kapılarını bu sene açacak olan TEKFEST’de heyecan verici 3 gün boyunca sektörün önde gelen şirketleri, oyun dünyasının değerli markaları, çığır açan yeni teknolojiler ve yeni fikirler sergilenip interaktif olarak katılımcıların ve ziyaretçilerin yeni teknolojilerle, oyunlarla buluşması sağlanacak.

Düzenlenen teknoloji ve oyun festivalinde; sevilen oyunlar, oyun turnuvaları, espor özelinde aktiviteler, influencer sohbetleri, cosplay yarışmaları, drone yarışları, sürpriz solist ve DJ’ler ile Silent Party ve teknolojiye dair son gelişmeler oyun severleri bekliyor. B2C Teknoloji ve Oyun Festivali TEKFEST ANKARA, teknolojinin daha etkin kullanılması ve güncel teknolojilerin son kullanıcıya paylaşılması adına Türkiye’nin kalbi Ankara’da düzenlenecek. Ankara’nın en büyük festivali olmaya aday TEKFEST, sadece Ankara’dan değil."