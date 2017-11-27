Oyun Yapımcısı, Hile Yapan Çocuğa Dava Açtı

Çok oyunculu ve çevrimiçi oynanan oyunlardaki en büyük sorun hilecilerin varlığıdır. Ne kadar önlem alınırsa alınsın bu sinir bozucu hileler bir şekilde kullanıcıların karşısına çıkıyor. Hileler oyuncuların olduğu kadar oyun yapımcılarının da en büyük sorunlarından biri. Hile yapılmasını engellemek için oyun yapımcıları sıkı önlemler almaya başladı. Çoğunlukla en yaygın uygulanan yaptırım ise hile yapan kullanıcıyı oyundan yasaklamak. Bunun bir sonraki adımı ise hukuki yaptırım oluyor. Ancak hile vakaları mahkeme salonlarına kadar taşınabilir mi? Epic Games’e sorarsanız cevap evet olacaktır.

Fortnite’ın yapımcısı Epic Games, geçtiğimiz günlerde iki oyuncuya hile yaptıkları gerekçesiyle dava açtı. Biri 14 yaşında olan oyuncuların bir tür FPS oyunu olan Fortnite’ta aimbot adı verilen otomatik nişancı kullandıkları tespit edildi. Ancak hilecilerin sadece bununla da kalmadığı hile için diğer oyunculara da destek verdikleri anlaşıldı.

Son yıllarda oyun yayıncılığının da yaygınlaşmasıyla online oyunlarda “stream snipe” adı verilen bir hile yöntemi geliştirildi. Konuya yabancı olanlar için açıklamak gerekirse bu yöntemle oyunun yayınını izleyen kişiler diğer oyuncuların yerlerini tespit edip kendilerine avantaj sağlıyor. FPS oyunlarda ise bu durum gerçekten de sinir bozucu.

14 yaşındaki çocuğun annesi ise dava açmanın aşırı bir yaptırım olduğunu düşünüyor. Anneye göre Epic Games, bu çocukları günah keçisi yapma niyetinde. Öte yandan da Epic Games yaptığı açıklamada kendilerinin hile konusunda çok hassas olduğunu ve yaptırımlarının haklı olduğunu savundu.

Oyun yapımcılarının hileyi uygulayan kullanıcılara dava açması gerçekten de alışılmadık bir durum. Genellikle yapımcılar bu tür hileleri geliştiren ve yayan kişilere dava açar. Zira daha önce Riot Games ve Blizzerd kendi oyunlarında hile üreten kişilere dava açmıştı.