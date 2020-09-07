Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan dijital oyun platformu Steam'de oyun yapma programı GameGuru kısa süreliğine ücretsiz oldu. Yazılım konusunda deneyiminiz yoksa ve basit bir oyun yapmak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var zira kampanya bugün sona erecek. Kısa süreliğine ücretsiz olarak sunulan GameGuru programı ile ilgili detaylar haberimizde.

Oyun Yapma Programı GameGuru Steam'de Ücretsiz Oldu

Valve, dijital oyun platformu Steam üzerinden belirli aralıklarla bazı video oyunlarını kısa süreliğine ücretsiz olarak sunuyor. Valve bu kez bir oyun geliştirme yazılımı olan GameGuru'yu kısa süreliğine ücretsiz olarak sundu. Bugün saat 20.00'a kadar teknik bilgi gerektirmeyen ve oyun yapmayı eğlenceli hale getiren GameGuru'ya ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz.

Popüler oyun geliştirme programı GameGuru üzerinden eğlenceli ve kolay bir şekilde video oyunu geliştirebilirsiniz. Oyun yapma programında çok geniş bir kütüphane bulunuyor ancak bazı ögeleri kullanabilmek için uygulama içi ödeme yapmanız gerekiyor. Bu durum, programın belki de tek olumsuz tarafı olduğu söylenebilir. GameGuru Premium Bundle isimli paket, %70 indirim ile birlikte 75 TL'den 22,50 TL'ye düştü. Bu pakette programın yanında dört adet indirilebilir içerik de sunuluyor.

GameGuru programına ücretsiz olarak sahip olabilmeniz için ilk olarak bilgisayarınızda yüklü olan Steam programını açın ve hemen ardından üyelik bilgileriniz ile programa giriş yapın. Daha sonra mağaza kısmından GameGuru sayfasını açın. Son olarak, "Hesabe ekle" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra program Steam kütüphanenize eklenecektir. Programa ücretsiz olarak sahip olabilmek için Steam'in web sitesini veya Steam mobil uygulamasını da kullanabilirsiniz.

GameGuru Minimum Sistem Gereksinimleri:

• İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10

• İşlemci: Intel Dual-Core 2GHz veya AMD Dual-Core 2GHz

• Bellek: 2 GB RAM

• Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 400 serisi veya AMD Radeon HD 6000 serisi, 2GB VRAM (Minimum Shader Model 5.0)

• DirectX: Sürüm 11

• Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

GameGuru Önerilen Sistem Gereksinimleri

• İşletim Sistemi: 7, 8, 10

• İşlemci: Intel Quad-Core (i5 2300) veya AMD Octo-Core (FX 8150)

• Bellek: 4 GB RAM

• Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 660Ti veya daha iyisi, AMD Radeon HD 7950 veya daha iyisi, 2GB VRAM (Minimum Shader Model 5.0)

• DirectX: Sürüm 11

• Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

• Depolama: 12 GB kullanılabilir alan