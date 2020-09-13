Dünyanın İlk NVIDIA Ampere Serisi Oyuncu Bilgisayarı MEG Aegis Ti5 Duyuruldu

MSI, dünyanın ilk NVIDIA Ampere serisi oyuncu bilgisayarı MEG Aegis Ti5 modelini duyurdu. RTX 3080 ekran kartına sahip olan MEG Aegis Ti 5, üst düzey video oyunu deneyimi sunuyor. Agresif tasarımı ve sahip olduğu donanım ile dikkat çeken oyuncu masaüstü bilgisayarı ile ilgili detaylar haberimizde.

Oyuncu Bilgisayarı MEG Aegis Ti5 Özellikleri

Gücünü Intel Core i9-10900K işlemcisinden alan MEG Aegis Ti5, NVIDIA RTX 3080 ekran kartına sahip. Oyuncu bilgisayarında MSI firmasının özel olarak geliştirdiği Silent Storm Cooling 4 soğutma sistemi yer alıyor. Bu sayede bilgisayar uzun süre yüksek performansta çalışabiliyor. MSI firmasının duyurduğu yeni bilgisayar, sahip olduğu ekran kartı ve işlemci günümüzdeki video oyunları yüksek ayarlarda sorunsuz bir şekilde oynama imkanı sunuyor.

Oyunculara özel olarak tasarlanan MEG Aegis Ti5, yerleşik olarak Thunderbolt 3 teknolojisine sahip. USB 3.2 Gen 1'den 8 kat daha hızlı olan Thunderbolt 3 teknolojisi 40-50GB dosya boyutuna sahip 4K yüksek çözünürlüklü bir videoyu hızlı bir şekilde aktarabilme olanağı sunuyor. Çok oyunculu video oyunlarında oyuncuların sesli olarak iletişim kurması gerekebiliyor ama bu oyuncular zaman zaman ses aktarımında sorunlar yaşabiliyor. Yapay zeka temelli MSI Sound Tune teknolojisi ise oyuncuların sorunsuz bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı oluyor.

MEG Aegis Ti5, oyuncuların bilgisayarı kolayca kontrol etmelerini sağlayan dünyanın ilk oyun düğmesi tasarımına sahiptir. 2.5G LAN ve Wi-Fi 6 ağ tasarımları, oyunculara çok oyunculu video oyunlarında sorunsuz bir deneyim sunuyor. Oyuncu bilgisayarının çok işlevli oyun butonu da bulunuyor. Oyuncular, MSI Dragon Center aracılığı ile ses, ışık ve performans gibi seçenekleri ayarlayabiliyor. Oyunu butonu ayrıyeten oyunu başlatma görevini de üstlenebiliyor.