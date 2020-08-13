Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı Redmi G Gaming Laptop'un Özellikleri Belli Oldu

Redmi’nin oyuncu dizüstü bilgisayar modelinin belirli özellikleri şirket tarafından paylaşıldı. Redmi G Gaming laptop özellikleri haberimizde.

Redmi G Gaming Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı Özellikleri

Redmi’nin ilk oyun dizüstü bilgisayarı olacak Redmi G Gaming notebook'un teknik detayları Çin’in popüler mikroblog sitesi Weibo’da paylaşıldı. Redmi’nin paylaşımına göre, Redmi G Gaming laptop Intel’in en yeni 10. nesil Core işlemcilerinden güç alacak ve NVIDIA’nın ayrı ekran kartı ile gelecek. Ekran 16.1 inç boyutunda olacak ve e-spor oyunlarında faydalı olacak yüksek yenileme hızını destekleyecek. Ekran çözünürlüğü yüzde 100 sRGB renk gamı ve 144Hz yenileme hızı ile birlikte 1080p olacak.

Intel i7 10. Nesil işlemciden güç alacak oyuncu dizüstünde GTX 16 serisinden RTX kartlarına kadar üst düzey NVIDIA GPU’larından göreceğiz. Paylaşılan görsel, dizüstü bilgisayarın ayrıca ik ısı borusuna bağlanan iki fan sayesinde gelişmiş soğutma çözümüne sahip olacağını ve dört çıkışlı bir tasarıma sahip olacağını ortaya koyuyor. Tasarımdan bahsetmişken, Redmi arka kısımda şarj portu, HDMI portu, mini DP port, LAN portu gibi standart portları içine alan temiz ve Mecha zırhı benzeri bir estetik seçmiş. Şirketin yeni oyun dizüstü bilgisayar serisini 14 Ağustos 2020’de tanıtacağını biliyoruz. Etkinlik günü detayları paylaşacağız.