Oyuncu Telefonu Asus ROG Phone 2'nin Çıkış Tarihi Açıklandı

Son zamanların trendi haline gelen oyuncu odaklı akıllı telefonlara bir yenisi daha ekleniyor. Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Asus ROG Phone 2'nin çıkış tarihi doğrulandı. İşte yeni oyuncu telefonu hakkında sızdırılan bilgiler.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan ve Asus'un mobil pazardaki yeni umudu olan ROG Phone, Asya pazarında oldukça başarılı olmuştu. Her ne kadar ülkemizde satışı gerçekleştirilmese de Asus'un ROG Phone ile umutlandığını söyleyebiliriz. Serinin yeni modelinde yine oyunculara odaklanacak olan ROG Phone 2'nin tanıtım tarihi belli oldu.

Tayvanlı üretici Weibo hesabından yaptığı açıklamada; ROG Phone 2'nin 23 Temmuz'da tanıtılacağının bilgisini verdi. Daha önceden de 120Hz'lik bir ekranla kullanıcıların beğenisine sunulacağı doğrulanan ROG Phone 2'nin aynı zamanda 30W hızlı şarj desteğiyle geleceğini hatırlatmak gerekiyor.

Şimdilik hakkında daha fazla bilgiye sahip olmadığımız yeni oyuncu telefonu için bir süre daha beklememiz gerekecek. Ancak bu süre içerisinde gelecek yeni bilgilere karşı takipte kalın! Peki ya sizin ROG Phone 2'den beklentiniz nedir, nasıl bir oyuncu telefonu bekliyorsunuz?