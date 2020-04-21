Oyuncu Telefonu Nubia Play 5G Tanıtıldı, İşte Fiyatı ve Özellikleri

nubia, Red Magic serisiyle oyun telefonu donanımının sınırlarını zorluyor. Şimdi şirket Play olarak adlandırdığı orta seviye seri ile başka bir rotaya girdi. Serinin ilk telefonu Nubia Play 5G adıyla Çin’de duyuruldu. Nubia Play 5G özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi haberimizde.

nubia Play 5G Özellikleri

Mobil oyunculara özel tasarlanan üst seviye akıllı telefon Nubia Red Magic serisine yeni bir isim eklendi: Nubia Play. Serinin ilk model Çin’de yeni duyuruldu. Nubia Play 5G olarak tanıtılan orta segment oyuncu akıllı telefonu, 6.65 inç FHD+ çözünürlüğe çıkabilen 144Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip çentiksiz bir ekrana sahip. Parmak izi okuyucusu taşıyan ekranın üstünde ve altında çerçeveler göze çarpıyor. Qualcomm’un Snapdragon 765 işlemcisinden güç alan telefon, arkada biri makro çekim diğeri derinlik verileri için iki adet 2 megapiksel modül tarafından desteklenen 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ile birlikte 48 megapiksel ana Sony IMX582 sensör taşıyor. Öne bakan kamera ise 12 megapiksel. Telefonun sağ tarafında gelişmiş oyun aracı için iki kapasitif tuş bulunuyor.

nubia Play 5G Fiyatı ve Çıkış Tarihi

6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçenekleri ile gelen Nubia Play 5G, 30W hızlı kablolu şarjı destekleyen 5100 mAh bataryadan güç alıyor. Yazılım tarafında, kutusundan nubiaUI 8.0 ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemiyle çıkıyor.

Siyah, mavi ve beyaz renkleri ile satışa sunulan nubia Play 5G, Çin’de ön siparişe açıldı. 6GB/128GB modelin fiyatı 2400 yuan, 8GB/128GB modelin fiyatı 2700 yuan, tepe modelin (8GB/256GB) fiyatı 3000 yuan. Çin’deki resmi satışların üç gün içerisinde yani 24 Nisan’da başlaması planlanıyor.