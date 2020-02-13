Oyuncular Ordulara Drone Kullanmasını Öğretecek

Yakın zaman önce devlet desteği alan bir araştırma başarıyla sonuçlanırsa, askeri drone sürülerinin geliştirilmesi konusunda oyunculara başvurulabilir. Bilim insanlarına göre, video oyunlarıyla içli dışlı olanların gelişmiş refleksleri, drone sürülerinin kontrolünde yeni teknikleri ortaya çıkmasını sağlayabilir.

Buffalo Üniversitesinden bir grup bilim insanı, video oyunu oynayan kişilerin verdikleri kararları, göz hareketlerini ve beyin dalgalarını inceleme kararı aldılar. Binlerce farklı oyuncunun hareketlerini incelemeye başlayan bilim insanları, elde ettikleri verileri daha sonra drone sürülerini kontrol eden yapay zekalara aktarmaya çalışacaklarını belirttiler.

Konuyla ilgili bir yazı yayınlayan UBNow, araştırmanın hedefinde StarCraft 2 ve Company of Heroes gibi gerçek zamanlı strateji oyunlarının bulunduğunu aktardılar. Bu tarz oyunlarında her şeyin daha hızlı geliştiğini ve daha sağlam veriler elde edildiğini kaydeden ekip, sonuca ulaşıp ulaşamayacaklarını ise yakın zaman sonra göreceklerini aktardılar.

Oyuncuları StarCraft 2 ya da buna benzer oyunları oynarken kaydedecek olan araştırma ekibi, bu sırada oyuncuların verdikleri kararları, yüksek hızlı kameralarla göz hareketlerini ve elektroensefalografi (EEG) cihazlarıyla beyin dalgalarını takip edeceklerini dile getirdiler.

Tüm bu bilgilerden elde edilen veri seti sayesinde ortaya bir tür yapay zeka çıkarmayı umduklarını aktaran ekibin ana amacı ise 250 drone'un bulunduğu bir sürüyü kontrol edebilmek. StarCraft 2 gibi karakterlerin ve oyunun çok hızlı hareket ettiği bir oyundaki kararların yapay zekaya aktarılması, çok sayıdaki cihazın aynı anda daha mantıklı kontrol edilmesinin önünü açacak.

Araştırmanın tamamı ise yakın zaman önce hemen aşağıda gördüğünüz videoyu yayınlayan, Savunma Gelişmiş Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) tarafından finanse edilecek.