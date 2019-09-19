Oyuncular Red Dead Online'da Zombi Gördüklerini Söylüyorlar

Geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde faaliyete geçmiş olan Red Dead Online için yakın bir zaman önce yeni bir güncelleme yayınlanmıştı. Ne var ki bu güncelleme beraberinde bir garipliğe yol açtı. Yeni bir Undead Nightmare macerası yolda olabilir mi?

Bahsi geçen güncelleme sonrasında bir Reddit kullanıcısı bataklıkta aşağıdaki resimde görünen zombiye denk geldiğin rapor etti. Bununla ilgili olarak iki farklı kullanıcı, bir köpeğin havlaması üzerine bahsi geçen zombinin görüldüğü bataklığa gittiklerini ve sonrasında da bir haydut tarafından pusuya düşürüldüklerini anlattılar.

Öte yandan, başka kullanıcılar da güncellemeden beri çeşitli yerlerde ölüler gördüklerine dair paylaşımlar yapıyorlar. Ancak bunun bir şekilde teknik bir hata olduğuna inanılıyor ki hatırlayacağınız üzere daha önceden yine birçok kullanıcı Red Dead Online oynarken büyük çaplı ölü at yığınına denk geldiklerini rapor etmişlerdi. Rockstar Games daha sonradan yaptığı açıklama ile bunun teknik bir hata olduğunu söylemiş ve yayınlanan bir sonraki güncelleme ile düzeltmişti.

Red Dead Online oynayan başka kullanıcılar ise mavi tenli zombiler gördüklerini söylüyorlar ve bunun büyük ölçüde kolera salgınıyla ilgisi olan bir hadisenin pek de hoş olmayacak bir yansıması olduğuna inanılıyor.

Ortada gizemli bir durumun olduğu gerçek. Rockstar Games, Red Dead Redemption oyununun oldukça beğenilmiş olan Undead Nightmares ek paketini Red Dead Redemption 2 ile geri döndürmek istiyor olabilir mi? Elbette bilemiyoruz ama teknik hatadan kaynaklı bir gelişme yaşanmışsa da üzücü olacak. Çünkü Undead Nightmare 2 adı altında bir ek paket görmeyi isteriz. Bakalım Rockstar Games ne tür bir açıklama yapacak? Gelişmeleri takip edeceğiz.