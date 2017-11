Oyunculardan Şamarı Yiyen EA'e Bir Tokat da Blizzard'dan!

Electronic Arts, önümüzdeki Cuma günü yeni oyunu Star Wars Battlefront 2'yi resmi olarak yayınlayacak. Fakat EA tarafından oyunun çıkışı öncesi yapılan açıklamalar, oyuncu topluluğunun tepesini attırmaya yetmişti.

Bilindiği üzere Star Wars Battlefront 2 sinematik bir senaryo modunu kapsamlı bir multiplayer moduyla birleştirecek. Oyunun multiplayer modunda, Star Wars evreninin farklı çağlarında karşımıza çıkan farklı ünlü kahramanları kontrol edebileceğiz. Buraya kadar her şey kulağa hoş geliyordu; ta ki EA'nin multiplayer modundaki kahramanların kilitli olacağını açıklamasına kadar.

Electronic Arts, oyuncuların multiplayer modundaki kahramanların kilidini açabilmeleri için yüksek miktarda oyun içi para ödemesi gerektiğini açıklamıştı. Bu parayı oynayarak elde etmek ise bir hayli uzun bir süreç olacak gibi görünüyordu. Oyuncular, haklı olarak bu duruma tepki göstermiş, EA'nin politikasını eleştirmişti. Bunun üzerinde EA yetkilileri reddit üzerinde bir açıklama yapmıştı; fakat bu açıklama da reddit tarihinin dislike rekorunu kırmıştı.

Electronic Arts, kahramanların kilidini açmak için gereken para miktarını ciddi oranda düşüreceğini duyurmuştu; buna ek olarak maçlardan kazanılan para miktarı da düşürülüyordu. Yani sonuçta çok şey değişmiyordu. Electronic Arts'ın yüksek fiyatla satışa sunulan AAA kalitede bir oyun için free to play oyunlarda izlenen bir politika tercih etmesi gerçekten saçma bir durum.

Bu saçma durum sadece oyuncu topluluğunun tepkisini çekmedi, ünlü oyun geliştiricileri de eleştiri oklarını EA'nin gözüne sokmaya başladı. Bu geliştiricilerden Blizzard, paylaştığı Twitter mesajlarıyla sağlı sollu Electronic Arts'a yumrukları savururken hiç acımadı. İşte söz konusu Twitter mesajları:

Number of hours it takes to earn the full StarCraft II: Wings of Liberty Campaign: 0 — StarCraft (@StarCraft) 14 Kasım 2017

Number of hours before you can play ANY Co-op Commander in StarCraft II: 0 — StarCraft (@StarCraft) 14 Kasım 2017

Number of pay-to-win mechanics in StarCraft II: 0



Free to Play - Now Live! pic.twitter.com/a02OYUCYZU — StarCraft (@StarCraft) 14 Kasım 2017

Starcraft 2'yi dün ücretsiz oynanabilir hale getiren Blizzard, bu oyununda içerikleri açmak için hiç zaman harcamanız gerekmediğinin altını çiziyor ve oyunda hiçbir pay to win mekaniğinin yer almadığını dile getiriyor. Aç gözlülüğüyle daha önceden de oyuncu topluluğunu karşına almış olan EA'in bu mesajlara kulak vermesini diliyoruz, Blizzard, ücretsiz bir oyununda pay to win mekaniğine yer vermiyorsa Electronic Arts da yüksek ücretle satılan bir oyununda her şart altında bu sistemi uygulayabilir. Olacağı yok ama, insan bekliyor işte...