Dünyaca Ünlü Oyuncuların Dizilerden Kazandığı Para Açıklandı

Dünya çapında büyük bir popülerliğe sahip olan bazı oyuncuların dizilerden kazandığı para miktarı açıklığa kavuştu. Peki, Chris Patt, Henry Cavill, Bryan Cranston ve Jeff Bridges gibi oyuncular dizilerden bölüm başına ne kadar para kazanıyor? Paylaşılan listeye dair tüm detaylar haberimizde.

Ünlü Oyuncuların Dizilerden Kazandığı Para Belli Oldu

Bryan Cranston (Your Honor) - 750 bin dolar

Henry Cavill (The Witcher) - 400 bin dolar

Chris Pratt (Terminal List) - 1,4 milyon dolar

Jeff Bridges (The Old Man) - 1 milyon dolar

Sara Gilbert (The Conners) - 400 bin dolar

John Goodman (The Conners) - 400 bin dolar

Laurie Metcalf (The Conners) - 400 bin dolar

Alec Baldwin (Dr. Death) - 575 bin dolar

Viola Davis (The First Lady) - 600 bin dolar

Michelle Pfeiffer (The First Lady) - 600 bin dolar

Gillian Anderson (The First Lady) - 600 bin dolar

Pedro Pascal (The Last of Us) - 600 bin dolar

Kate Winslet (Mare of Easttown) - 650 bin dolar

Ted Danson (Mr. Mayor) - 400 bin dolar

Steve Martin (Only Murders in the Building) - 600 bin dolar

Martin Short (Only Murders in the Building) - 600 bin dolar

Agela Bassett (9-1-1) - 450 bin dolar

Sarah Jessica Parker (And Just Like That...) - 650 bin-750 bin dolar

Cynthia Nixon (And Just Like That...) - 650 bin-750 bin dolar

Kristin Davis (And Just Like That...) - 650 bin-750 bin dolar

David Harbout (Stranger Things) 350 bin-400 bin dolar

Winona Ryder (Stranger Things) 350 bin-400 bin dolar

Brian Cox (Succession) - 400 bin-500 bin dolar

Jeremy Strong (Succession) - 300 bin-3500 bin dolar

Kieran Culkin (Succession) - 300 bin-350 bin dolar

Sarah Snook (Succession) - 300 bin-350 bin dolar

