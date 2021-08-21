Dünyaca Ünlü Oyuncuların Dizilerden Kazandığı Para Açıklandı
Bazı ünlü oyuncuların dizilerden kazandığı para belli oldu. Peki, dünyaca ünlü oyuncular dizilerden bölüm başına ne kadar kazanıyor? İşte merak edilen detaylar!
Dünya çapında büyük bir popülerliğe sahip olan bazı oyuncuların dizilerden kazandığı para miktarı açıklığa kavuştu. Peki, Chris Patt, Henry Cavill, Bryan Cranston ve Jeff Bridges gibi oyuncular dizilerden bölüm başına ne kadar para kazanıyor? Paylaşılan listeye dair tüm detaylar haberimizde.
Ünlü Oyuncuların Dizilerden Kazandığı Para Belli Oldu
- Bryan Cranston (Your Honor) - 750 bin dolar
- Henry Cavill (The Witcher) - 400 bin dolar
- Chris Pratt (Terminal List) - 1,4 milyon dolar
- Jeff Bridges (The Old Man) - 1 milyon dolar
- Sara Gilbert (The Conners) - 400 bin dolar
- John Goodman (The Conners) - 400 bin dolar
- Laurie Metcalf (The Conners) - 400 bin dolar
- Alec Baldwin (Dr. Death) - 575 bin dolar
- Viola Davis (The First Lady) - 600 bin dolar
- Michelle Pfeiffer (The First Lady) - 600 bin dolar
- Gillian Anderson (The First Lady) - 600 bin dolar
- Pedro Pascal (The Last of Us) - 600 bin dolar
- Kate Winslet (Mare of Easttown) - 650 bin dolar
- Ted Danson (Mr. Mayor) - 400 bin dolar
- Steve Martin (Only Murders in the Building) - 600 bin dolar
- Martin Short (Only Murders in the Building) - 600 bin dolar
- Agela Bassett (9-1-1) - 450 bin dolar
- Sarah Jessica Parker (And Just Like That...) - 650 bin-750 bin dolar
- Cynthia Nixon (And Just Like That...) - 650 bin-750 bin dolar
- Kristin Davis (And Just Like That...) - 650 bin-750 bin dolar
- David Harbout (Stranger Things) 350 bin-400 bin dolar
- Winona Ryder (Stranger Things) 350 bin-400 bin dolar
- Brian Cox (Succession) - 400 bin-500 bin dolar
- Jeremy Strong (Succession) - 300 bin-3500 bin dolar
- Kieran Culkin (Succession) - 300 bin-350 bin dolar
- Sarah Snook (Succession) - 300 bin-350 bin dolar
En Çok Kazanan Oyuncular Belli Oldu
En çok kazanan oyuncular açıklandı. Listenin genelinde dijital yayın platformlarının filmlerinde yer alan oyuncuların bulunması dikkat çekiyor.
Variety, dünyaca ünlü bazı oyuncuların dizilerden bölüm başına ne kadar ücret aldığını paylaştı. Paylaşılan listeye baktığımızda Walter White karakteri ile tüm dünya tarafından tanınan Bryan Cranston, Your Honor dizisinde bölüm başına 750 bin dolar kazandı.
Henry Cavill'ın The Witcher dizisinde bölüm başına 400 bin dolar kazandığı açıklandı. Paylaşılan bilgilere göre Chris Pratt, Terminal List dizisinde bölüm başına 1,4 milyon dolar kazanacak. Jeff Bridges'ın ise The Old Man dizisinde bölüm başına 1 milyon dolar kazanacağı belirtildi.
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