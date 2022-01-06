Oyuncuların Yeni Göz Bebeği: Razer X Fossil Gen 6 Akıllı Saat!

Razer ve Fossil, sınırlı sayıda üretilecek giyilebilir cihaz yaratmak için bir araya geldi. Oyuncu ekipman markası Razer, önde gelen saat üreticisi Fossil ile sınırlı sayıda bir akıllı saat üretimi başlatmak için iş birliğini duyurdu. Razer X Fossil Gen 6 akıllı saat tanıtıldı. İşte akıllı saatin özellikleri ve fiyatı!

Razer X Fossil Gen 6 Akıllı Saat Özellikleri

Ortak markalı bu akıllı saat, Fossil'in Fossil Gen 6'dan gücünü alıyor. Analog, Metin ve Chroma dahil olmak üzere üç özel Razer saat yüzünün yanı sıra, iki adet değiştirilebilir kayışa sahip Razer X Fossil Gen 6. Gen 6, Snapdragon Wear 4100+ platformu tarafından desteklenen ilk akıllı saat ve kullanıcılara daha hızlı uygulama yükleme süresi, son derece duyarlı kullanıcı deneyimleri ve daha verimli güç tüketimi dahil olmak üzere hız ve performans alanında yükseltme sağlıyor. Razer X Fossil Gen 6, her iki markanın da sağlıklı yaşam taahhütlerine bir selam olarak en iyi sağlık özelliklerine kullanıcılara sunuyor.

Saat 44 mm'lik siyah bir kasaya, üç özel saat yüzüne ve Razer kullanıcı arayüzü öğelerine sahip. Ayrıca Razer'ın ikonik siyah ve yeşil renklerinde iki adet özel tasarım ve değiştirilebilir 22 mm silikon kayışını da içerecek. Razer, daha kısa şarj süresi ve daha uzun pil ömrü ile kullanıcılara verimli bir deneyim sunmayı hedefliyor. Gece boyunca uyku geçmişinizi takip edebilir, dinlenme durumunuzu gözlemleyebilir ve uyku hedeflerinizi belirleyebilirsiniz. Gen 6, 30 dakikadan biraz fazla sürede yüzde 80 şarja ulaşma özelliğine sahip.

Gen 6, sürekli izleme ve gelişmiş sinyal doğruluğu sağlamak için yükseltilmiş bir kalp atış hızı sensörüne sahip. Kullanıcılar ayrıca kan oksijen ölçümlerinin bir tahminini izleyen yeni SpO2 sensöründen de faydalanabilecek. Akıllı saat, Google'ın 2021'de duyurulan yeni işletim sistemi Wear OS 3 ile de uyumlu olacak. Paylaşılan detaylara göre Gen 6, genel kullanıcı deneyimini iyileştirmeye devam edecek diğer güncellemelerin yanı sıra 2022'de Wear OS 3 sistem güncellemesi için de uygun olacak.

Paslanmaz çelik kasa

44 mm kasa boyutu

1.28” dokunmatik dijital ekran (326 ppi)

Suya dayanıklı (3 metre)

Özelleştirilebilir kadranlar ve düğme işlevselliği

Değiştirilebilir kayışlar ve bileklikler

Snapdragon Wear 4100+ ile düşük güç tüketimi

Premium YouTube Music ve Spotify Premium kullanıcıları için çevrimdışı oynatma özellikleri

Bluetooth 5.0 LE, Wi-Fi, GPS, NFC SE

İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Altimetre, PPG Nabız, SpO2, Vücut Dışı Kızılötesi, Ortam Işığı

8 GB depolama ve 1 GB RAM

Manyetik disk ile 4 pinli USB hızlı şarj

Razer X Fossil Gen 6 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Razer X Fossil Gen 6 akıllı saat, bu ay Razer'ın resmi sitesi ve belirli perakende mağazalarında yalnızca 1.337 adetle sınırlı bir miktarda 329 dolar karşılığında satışa sunulacak.

Peki siz oyunculara özel olarak üretilen Razer X Fossil Gen 6 akıllı saat hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.