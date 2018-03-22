Oyunlar Alzheimer İçin Umut Olabilir

İstanbul Bahçeşehir Üniversitesinde görevine devam eden Doç. Dr. Yavuz Samur, yaşlılar arasında internet kullanımının artmasıyla birlikte video oyunları aracılığıyla Alzheimer’a karşı mücadele edilebileceğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2017’deki internet kullanımına dair açıklanan verilerde, yaşlı bireylerin internet kullanımının yüzde 2,7 arttığı görülmüştü. 65-75 yaş grubundaki bireylerin internet kullanımının Nisan 2013’te yüzde 4,2 oranında olduğu kaydedilirken, bu oranın 2017’de yüzde 11,3’e kadar yükseldiği kaydedilmişti. Yaşlı bireylerin bilişsel becerilerini geliştirmek adına projeler üreten Doç. Dr. Yavuz Samur, “Alzheimer ve demans hastalığı için mantık ve problem çözme oyunları geliştirilebilir ve dijital oyunlar bu rahatsızlıkları engelleyebilir” dedi.

Yaşlıların dijital cihazlara ilgi duyduğunu söyleyen Samur, “Yaşlı bireylerin dijital cihazlarda internette araştırma yapma, öğretici uygulamalar kullanma, hızlı düşünüp çabuk karar verme ya da akılda tutma becerilerini geliştirmeye yönlendiren uygulamalar kullanmaları beyin gelişimleri açısından yararlı olabilir” ifadelerini kullandı.

Alzheimer ve video oyunları birlikteliği konusunda birçok bilimsel çalışmanın yapıldığının altını çizen öğretim görevlisi, gittikçe zorlaşan oyunlar oynayan 50 yaş ve üzeri bireylerin, bilişsel işlem düzeylerinde önemli değişikliklerin tespit edildiğini belirtti. 55-75 yaş arası bireylerle yapılan araştırmalarda 3 boyutlu mantık ve problem çözme oyunlarını oynayanların bilişsel problemlerinin azaldığı hatta bu şekilde demans hastalığının bile önlenebileceği yönünde sonuçlar bulunuyor diye konuştu.

BAU Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Yavuz Samur bunların yanı sıra “Başka bir araştırmaya göre ise 60-85 yaş arası yetişkinlerin 6 ay boyunca ayda 12 saat bilişsel becerilere odaklanan oyunlar oynayarak, 6 ayın sonunda bireylerin çoklu işlem becerilerinin geliştiğini, kısa süreli hafızada daha çok bilgi tutabildiğini ve dikkat becerilerinin güçlendiği sonucuna varıldığını söyledi. Samur, yine araştırmalara göre bisiklete binme, dans etme, kayak yapma gibi vücudun fiziksel etkinliklerini tanıyıp algılayabilen dijital egzersiz oyunlarının insanlara zihin fonksiyonlarını geliştirmelerinde yardımcı olabileceğini ve bu oyunların genel zihinsel sağlıklarını anlamlı bir şekilde geliştirebileceğini belirtti. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Samur; Tetris, PacMan, Yılan Oyunu, Super Mario gibi oyun uygulamalarını hem yaşlılarımızın aşina olduğu hem de rahatlıkla kaliteli zaman geçirmek için oynayabileceği ve zihinsel becerilerini geliştirebileceği oyunlar olarak gösterebiliriz” şeklinde önemli noktalara değindi.

Dikkat çekici açıklamalarda bulunan akademisyen, yaşlıların video oyunlarının yanı sıra fiziksel aktivitelerini de ihmal etmeden çalışmalarını sürdürmeleri durumunda, Alzeimer ve Demans hastalığına karşı daha iyi mücadele edebileceklerini kaydetti.