Oyunlar Aracı Uygulama Olmadan Facebook'tan Yayınlanabilecek

Twitch, Mixer ve YouTube gibi canlı yayın yapılabilen platformlarla yarışmakta kararlı olan Facebook, yeni oyun yayını projesini hayata geçirmeye hazırlandığını açıkladı. Yeni uygulamayla oyun içinden direkt olarak Facebook canlı yayını başlatılabileceği söylendi.

Her şeyi içinde barından bir platform olma yolunda önemli adımlar atan Facebook, bugüne kadar internet aleminde kullanılabilen birçok özelliği kendi içerisine dahil etmişti. Son olarak canlı yayınlar üzerine odaklanmaya başlayan internet sitesi, oyunlara yönelik canlı yayın hizmetini geliştirmek için önemli bir karar aldı. Üçüncü parti programları ortadan kaldırarak, direkt olarak Facebook üzerinden canlı yayına geçilmesini sağlayan eklentiler üzerine çalışan sosyal medya devi, yakın zaman sonra oyun geliştiricileriyle anlaşarak, canlı yayın eklentisini oyunlara eklemeye başlayacağını duyurdu.

Halihazırda kullanılan canlı yayın platformlarında, oyun yayını yapabilmek adına ekran görüntüsü yakalama kartları ve yakalanan görüntülerin Twitch, Mixer ve YouTube gibi platformlara aktarılabilmesi için harici programlara ihtiyaç duyuluyordu. Harici programları ve ekran görüntüsü yakalama kartlarını ortadan kaldırmak adına önemli bir geliştirme yapan Facebook, oyunların kodları arasına yerleştirilen ve direkt olarak Facebook üzerinden canlı yayın imkânı sunan bir eklenti geliştirdi.

“Çok yakında” kullanılama açılacak olan Facebook Game SDK için erken kayıt sayfasını aktif eden şirket, sadece Facebook üzerinden yayınlanan oyun turnuvalarına da ağırlık vermeye başladı. Yakın zaman sonra düzenlenecek olan Paladins Premier League ve dövüş turnuvası EVO gibi etkinliklerle yapılan anlaşmalar sayesinde turnuvaların sadece Facebook üzerinden izlenilebilmesini sağlayan şirket, yeni SDK ile oyun yayıncılığı konusunda tekel olma konusunda kendini tekrar gösterdi.