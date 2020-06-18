Oyunlara İlişkin Web Saldırıları Arttı, Minecraft ve CS:GO Adları Popüler

Siber suçlular, insanların evde kaldığı bu dönemde popülerliği artan oyunlardan yararlanmaya başladı. Kaspersky araştırmasına göre, Nisan ayında oyun içerikleriyle kullanıcıları zararlı sitelere yönlendirmeye çalışan saldırıların sayısı artış gösterdi.

Oyunlara İlgi Arttı

Sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar nedeniyle bu ilkbaharda tüm dünyada milyonlarca insan evlerinden çıkmadı. Vakitlerini evde geçirmek zorunda kalan birçok insan eğlenmek için oyunları tercih etti. Mart ayında Steam’in toplam kullanıcı sayısı önemli düzeyde arttı, 30 Mart tarihinde hem aktif kullanıcı sayısı hem de aynı anda oyun oynayan kullanıcı sayısında rekor kırdı. Bu eğilimi fark eden Kaspersky araştırmacıları, sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde oyunlara ilişkin tehditleri daha derinlemesine incelemeye karar verdi. Yapılan incelemede, beklendiği şekilde siber suçluların oyunlara yönelik ilginin artmasıyla bu alanda çeşitli saldırılar düzenlediği görüldü.

Popüler Oyunların Ücretsiz Sürümlerine, Güncellemelere Dikkat!

Kaspersky Security Network’ten alınan verilere göre, oyun içeriklerini kullanarak kullanıcıları zararlı sitelere yönlendirme denemelerinde büyük bir artış yaşandı. Nisan ayında günlük saldırı sayısı Ocak ayına kıyasla yüzde 54 arttı. Bu gibi durumlarda kullanıcılar genellikle popüler oyunların ücretsiz sürümleriyle, güncellemelerle, genişleme paketleriyle veya hilelerle kandırılıyor. Kullanıcılar gönderilen bağlantılara tıkladığında çeşitli zararlı programları indirmiş oluyor. Bunlar arasında parola hırsızı zararlı yazılımlardan fidye yazılımlarına ve kurbanın bilgisayarında gizlice kripto para madenciliği yapan yazılımlara kadar birçok farklı program bulunuyor.

Bugüne kadar yapılmış en popüler oyunlardan biri olan Minecraft’ın adı 130 binden fazla saldırıda kullanıldı. Saldırılarda en çok kullanılan diğer oyunlar ise Counter Strike: Global Offensive ve The Witcher 3 oldu.

Kimlik Avı Sitelerine Yönlendiriyorlar

Ayrıca, Kaspersky’nin Kimlik Avı Önleme Sistemi’nden alınan verilerle göre, Nisan ayında “Steam” kelimesini içeren kimlik avı sitelerine yönlendirmeye çalışan saldırıların sayısı Şubat ayına kıyasla yüzde 40 arttı.

Oyunculara Tavsiyeler

Kaspersky uzmanları, oyun oynarken saldırılardan korunmak için şunları öneriyor: