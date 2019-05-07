  1. Tamindir
  2. haber
  3. İnternet
  4. Oyunu Kaybettiği için Sinirlenen Baba, Bir Aylık Bebeğini Öldürdü

Oyunu Kaybettiği için Sinirlenen Baba, Bir Aylık Bebeğini Öldürdü

Oyunu Kaybettiği için Sinirlenen Baba, Bir Aylık Bebeğini Öldürdü
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | İnternet

ABD’nin Kentucky eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 26 yaşındaki Anthony Trice ismindeki bir adam, video oyununda kaybetmesinin ardından cinnet geçirdi ve bir aylık bebeğini döverek öldürdü.

Anthony Trice, pazartesi günü çıkarıldığı mahkemede, kasten öldürme ve çocuk istismarı ile suçlandı. Hakim, Trice’ın serbest kalması için ödenmesi gereken kefalet miktarını 1 milyon dolar olarak açıkladı.

Polis raporuna göre, 26 yaşındaki Trice evde video oyunu oynadığı sırada bir aylık çocuğu onu izliyordu. Oyunu kaybeden ve sinirlenen baba, bebeğinin başını iterek duvara vurdu. 

Susması için mama yapmak amacıyla mutfağa taşırken bebeği yere düşüren Trice, daha sonra bebeği ‘oturur pozisyona’ getirerek banyoya gitti. Geri döndüğünde, bebeğin sağlık durumunun kötü olduğunu gören baba, acil servisi aradı. 

Yardım ekiplerinin gelmesiyle Norton Çocuk Hastanesi’ne götürülen bir aylık bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

video oyunu kaybeden baba oğlunu öldürdü

Bebeğin büyükannesi Tonija Michelle’nin torununun cenaze masraflarının karşılanabilmesi için GoFundMe kampanyası başlattı.

“Yardımlarınıza muhtacız. Yaşadığımız bu trajediye birçoğunuz haberlerde denk gelmiştir. Bunun başımıza geleceğini asla tahmin edemezdik”  diyen büyükanne, şu ana kadar bin dolardan fazla bağış topladıklarını söyledi.

Oyun Oynayıp Adam Öldürdü! İşte Cezası İNTERNET Oyun Oynayıp Adam Öldürdü! İşte Cezası
4 Yaşındaki Kızı Konsoluna Meyve Suyu Döktüğü İçin Öldürdü OYUN 4 Yaşındaki Kızı Konsoluna Meyve Suyu Döktüğü İçin Öldürdü
Bilgisayar Oyunu Uğruna Babasını Öldürdü! İNTERNET Bilgisayar Oyunu Uğruna Babasını Öldürdü!

ETİKETLER: video oyunu

YORUMLAR