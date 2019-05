Oyunu Kaybettiği için Sinirlenen Baba, Bir Aylık Bebeğini Öldürdü

ABD’nin Kentucky eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 26 yaşındaki Anthony Trice ismindeki bir adam, video oyununda kaybetmesinin ardından cinnet geçirdi ve bir aylık bebeğini döverek öldürdü.

Anthony Trice, pazartesi günü çıkarıldığı mahkemede, kasten öldürme ve çocuk istismarı ile suçlandı. Hakim, Trice’ın serbest kalması için ödenmesi gereken kefalet miktarını 1 milyon dolar olarak açıkladı.

Polis raporuna göre, 26 yaşındaki Trice evde video oyunu oynadığı sırada bir aylık çocuğu onu izliyordu. Oyunu kaybeden ve sinirlenen baba, bebeğinin başını iterek duvara vurdu.

Every news article like this one needs to include whether the defendant is addicted to marijuana. After reading Tell Your Children by @AlexBerenson, these violent outbursts leading to murders make me wonder...https://t.co/g3iSnqazsE