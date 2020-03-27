Özel Hastane ve Laboratuvarlarda Ücretli Koronavirüs Testi Yapılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin tüm uyarılarına rağmen bazı özel hastane ve laboratuvarların ücret karşılığında yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi yapmaya devam ettiği belirtildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre Yeni tip koronavirüs (COVID-19) test sonuçlarının yarım saatte çıktığını vurgulayan hastane görevlisi, "Hastanenin acil servisinden giriş yapın. Dahiliye doktorunun yönlendirmesiyle testiniz yapılır. Muayene ücreti sigortalılar için 260 TL. Test ücreti ise 250 TL" şeklinde konuştu.

İstanbul’un Maltepe ilçesinde yer alan bir mikrobiyoloji laboratuvar görevlisi, "Devlet hastanelerinde büyük bir yoğunluk var. Maddi durumu biraz daha iyi olan, testini laboratuvarlarda yaptırıyor. Biz de test yapıyoruz. Ücreti ise 150 dolar" ifadelerini kullandı.

“Test Sonuçları Bakanlığa Bildirilmiyor”

İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkanı Kutbettin Demir, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Özel hastane ve laboratuvarlarda bu testlerin yapılmaya devam etmesi etik değil. Kaldı ki bu testler güvenilir değil. Test sonuçları bakanlığa bildirilmiyor. Bu da büyük bir salgın riskine yol açıyor” dedi.

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Reşat Bahat, koronavirüs tespiti için etkili olan yöntemin PCR testi olduğunu, bu testin de bakanlığın belirlediği 20 kamu hastanesinde yapıldığını belirtti. Bahat, “Yapılan uyarılara rağmen bu testlerin özel hastanelerde yapılıyor olması doğru değil” dedi.