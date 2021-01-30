Özel İletişim Vergisine (Deprem Vergisi) Zam Geldi!

Deprem vergisi olarak da bilinen Özel İletişim Vergisine (ÖİV) zam yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile birlikte vergi oranı yükseldi. ÖİV’e yapılan zama ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Özel İletişim Vergisi Yüzde 10’a Yükseltildi

İlk olarak 17 Ağustos 1999 yılında Gölcük’te meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından geçici olarak deprem vergisi olarak da bilinen ÖİV getirilmişti. Söz konusu vergi, 2003 yılında kalıcı hale getirilmişti. Yüzde 7,5 oranındaki ÖİV’e bir zam yapıldı. İletişim hizmetlerine uygulanan verginin oranı, uygulanan zam ile beraber yüzde 10’a yükseltildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile birlikte yeni vergi oranı yürürlüğe girdi. Böylece artık ÖİV’den alınan oran yüzde 7,5’dan yüzde 10’a yükseltildi. Bloomberg’deki habere göre Cumhurbaşkanlığı kararı ile beraber elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamında yer alan hizmet türlerine (konuşma, mesajlaşma, internet vb.) yüzde 10 oranında ÖİV uygulanacak.

Alınan kararda, “13/7.1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen oranlar % 10 olarak uygulanır. Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür” ifadeleri yer aldı.

İlgili kanunun 39. Maddesi şu şekilde: