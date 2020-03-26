Ozon Tabakası İyileşmeye Başladı

Ozon tabakası, Güneş’ten gelen morötesi ışınları tutması açısından Dünya açısından hayati bir önem taşıyor. Bu nedenle ozon tabakasındaki incelmeler Dünya için büyük bir risk oluşturuyor. Ancak yapılan son araştırmalara göre Antarktika’nın üzerinde bulunan ozon tabakası büyük ölçüde iyileşti ve bu durumun Güney Yarımküre’de meydana gelen olumsuz değişiklikleri durdurduğu görüldü.

Nature dergisinde yayınlanan araştırmaya göre ozon tabakasında görülen bu iyileşmenin nedeninin 1987 yılında imzalanan Montreal Protokolü olabileceği düşünülüyor. Montreal Protokolü, uluslarası bir antlaşma olup ozon tabakasını incelten maddelerin üretimini aşamalı olarak kaldırarak ozon tabakasını korumayı hedefliyor.

Ozon tabakasında meydana gelen incelmeler jet rüzgarlarını da etkilemişti. Jet rüzgarları, ekvator ile kutuplar arasındaki sıcaklık farkı nedeniyle troposferin üst sınırında meydana gelen güçlü hava akımlarıdır. Ozon tabakasında meydana gelen incelme nedeniyle rüzgarların yönü güneye kaymıştı. Bu da yağış rejimlerinde ve okyanus akıntılarına değişmelere neden olmuştu. Ancak Montreal Protokolü’nden sonra jet rüzgarlarında yönünde görülen bu değişmede düzelme olduğu görüldü.

Geçen yıl yapılan bir araştırmada ise ozon tabakasına bakıldığında ozondaki delinmenin 1982’den beri ilk defa yıllık olarak en düşük seviyede olduğu görüldü. Tabi bu durum sorunun tamamen çözüldüğü anlamına gelmiyor. Örneğin, son yıllarda ozonun incelmesine neden olan kimyasallarda artış olduğu ve bunun Çin’in endüstri bölgelerinden kaynaklandığı görüldü.

Ozon tabakasının incelmesini önlemek için Montreal Protokolü tek çözüm olmasa da bu antlaşmanın neden olduğu iyileşmeler, Dünya'ya verdiğimiz zararı azaltmamız ve geriye döndürmemiz için fırsatımız olduğunu gösteriyor.