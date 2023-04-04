Merakla Beklenen "Özür Dilerim" Filminin İlk Fragmanı Paylaşıldı

Disney+'ın merakla beklenen yeni yerli orijinal filmi "Özür Dilerim" için ilk fragman paylaşıldı. İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca'nın başrol olarak yer aldığı film, Nisan'ın ikinci haftasında Disney Plus'ta yayınlanmaya başlayacak.

İbrahim Büyükak'ın yazdığı ve yönettiği film, komedi türünde izleyici karşısına çıkacak. Yayınlanan ilk fragramanıyla eğlenceli, aksiyon ve komedi dolu bir film olma iddiasını izleyiciye sunuyor. Fragmana İbrahim Büyükak'ın canlandırdığı Erkin karakterinin gelinlikli hali ve Oğuzhan Koç'un canlandırdığı Koray'ın tango dansı damga vuruyor.

Film, 14 Nisan Cuma günü sadece Disney+'ta izleyiciyle buluşacak.

"Özür Dilerim" Filminin Konusu

"Bir deniz fenerinde bekçi olan Erkin, 30’lu yaşlarının ortasında yapayalnız yaşamaktadır. Kredi borçlarıyla uğraşan Erkin bir gün huzurevinde yaşayan dedesinin ölüm haberini alır. Apar topar huzurevine gider ama beklenmedik bir durum ile karşılaşır. Dedesi torunundan zamanında kalbini kırdığı kardeşi Koray ve eski nişanlısı Merve’den özür dilemesini ister. Kredi borçlarını ödemenin tek çözümü özür dilemek olan Erkin, maceralı ve eğlenceli bir yola çıkar."

Oyuncu Kadrosu

İbrahim Büyükak

Gizem Karaca

Oğuzhan Koç

Metin Coşkun

Müfit Kayacan

Mert Turak

Yeliz Kuvancı

Gümeç Alpay Aslan

Yonca Şahinbaş

Kerimcan Kamal

Fatma Toptaş

Özür Dilerim Fragmanı