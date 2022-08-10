Pac-Man Filmi Geliyor

Hollywood severler yeni IP'ler için merakla beklerken klasik arcade oyunu Pac-Man, canlı aksiyon uyarlaması için bir sonraki potansiyel film olarak ortaya çıktı. The Hollywood Reporter'a göre film şu anda Wayfarer'da (Disney Plus's Clouds'un arkasındaki stüdyo) Bandai Namco'nun yardımıyla, Sonic the Hedgehog ortak yapımcısı Chuck Williams'ın fikrine dayanarak geliştiriliyor.

En önemlisi, THR filmin yalnızca "geliştirilme aşamasında" olduğunu bildiriyor ve resmî olarak yeşil ışık yakıldığından veya üretime girdiğinden söz edilmiyor ancak stüdyoların gelecek projeleri için oyun alanındaki pastadan dilim alabilmek adına video oyunlarına giderek daha fazla yöneldiği bir ortamda bu haber ve yönelim oldukça mantıklı gözüküyor.

Birçok Oyun Beyaz Perdeye Taşınıyor

Son yıllarda Metal Gear Solid gibi AAA oyunlarından Firewatch gibi bağımsız yapımlara kadar her türden oyuna dayanan filmlerin geliştirme planları açıklandı ve daha yakın bir gelecekte Chris Pratt'in canlı aksiyon Mario'su da gelecek.

Pac-Man elbette uyarlama konusuna pek de yabancı değil. 1982 ve 1983 yılları arasında ABC'de yayınlanan 1980'lerin Hanna-Barbera çizgi filmi ve 2013'te Disney XD'ye gelen bir animasyon dizisi vardı ancak bildiğimiz kadarıyla hiç kimse Pac-Man'i daha önceki Pixels gibi filmlerdeki küçük rollerin ötesinde canlı aksiyon filminin merkezine taşımayı başaramadı.

Henüz baş karakteri kimin oynayacağı, filmi kimin yazıp yöneteceği veya ne zaman vizyona gireceği konusunda bir bilgi yok.