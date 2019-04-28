Paint Uygulaması Windows 10'dan Kaldırılıyor mu?

Windows 10 ile birlikte sunulan Paint 3D uygulamasından sonra MS Paint'in tarihe karışacağı iddia ediliyordu. Ancak bugüne kadarki güncellemelerde MS Paint'i kaldırmayan Microsoft, kullanıcılarına sevindirici bir haberle geldi.

Dijital yaratıcılık söz konusu olduğunda en karmaşık yazılımlardan biri olmamasına rağmen ufak tefek işlemleri yerine getirebilen Paint uygulaması, Windows 95'ten bu yana sistemdeki yerini koruyor. Microsoft 2017’de Windows’taki programı artık varsayılan olarak dahil etmeyeceğini açıklamış, uygulamanın yalnızca Microsoft Mağazası’ndan ücretsiz olarak indirilebileceğini söylemişti.

Ancak geçtiğimiz günlerde bir Microsoft çalışanı 2017'deki bu düşüncenin rafa kaldırıldığını ve hem Paint 3D'nin hem de MS Paint'in sistemde olacağını ifade etti. Paint'in Windows 10'dan kaldırılmasının şimdilik gündemde olmadığını söyleyen Microsoft geliştiricisi Brandon LeBlanc, Paint'in Mayıs ayındaki 1903 güncellemesinde yer alacağını doğruladı.

Hem Paint 3D Hem de MS Paint Kullanılabilir