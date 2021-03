Bu Ülke TikTok'u İkinci Kez Yasakladı! İşte Sebebi

Pakistan TikTok yasağını devreye sokuyor. Çin'in popüler kısa video uygulaması TikTok, Pakistanlı düzenleyicilerden gelen ani bir kararla yasaklandı ve ülkede ikinci defa erişimi engellenmiş oldu.

Pakistan, kısa biçimli video uygulamasındaki sakıncalı içeriği gerekçe göstererek TikTok'u bir kez daha yasakladı. Bu, ByteDance platformunun geçen yılın Ekim ayında 10 günlük kısa bir kapatmanın ardından Pakistan'da ikinci kez yasaklandığı anlamına geliyor.

Geçtiğimiz sonbaharda TikTok, ahlaksız videolara ev sahipliği yaptığı için yasaklanmıştı, ancak bir buçuk hafta sonra Pakistan hükümetiyle anlaşmayı başardı. Çinli şirket, videoların toplumsal normlara ve Pakistan yasalarına uygun olarak denetleneceğini ve uygulamanın kontrol altında olacağı konusunda güvence verebildi.

TikTok'un Pakistan'da on milyonlarca kullanıcısı var ve yine de Peşaver yüksek mahkemesi, Pakistan Telekomünikasyon Kurumu'na uygulamayı tekrardan yasaklamasını emretti.

Pakistan'dan gelen duyuruda, "Peşaver Yüksek Mahkemesinin emirlerine uymak adına PTA, TikTok uygulamasına erişimi derhal engellemeleri için hizmet sağlayıcılara talimat verdi" denildi.

TikTok'un Pakistan'daki yasallığının neden yeniden sorgulandığı ve uygulamadaki herhangi bir videonun veya eğilimin suçlu olup olmadığı tam olarak belli değil.

In respectful compliance to the orders of the Peshawar High Court, PTA has issued directions to the service providers to immediately block access to the TikTok App. During the hearing of a case today, the PHC has ordered for the blocking of App.