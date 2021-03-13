Bu Ülke TikTok'u İkinci Kez Yasakladı! İşte Sebebi

Pakistan TikTok yasağını devreye sokuyor. Çin'in popüler kısa video uygulaması TikTok, Pakistanlı düzenleyicilerden gelen ani bir kararla yasaklandı ve ülkede ikinci defa erişimi engellenmiş oldu.

Pakistan, kısa biçimli video uygulamasındaki sakıncalı içeriği gerekçe göstererek TikTok'u bir kez daha yasakladı. Bu, ByteDance platformunun geçen yılın Ekim ayında 10 günlük kısa bir kapatmanın ardından Pakistan'da ikinci kez yasaklandığı anlamına geliyor.

Geçtiğimiz sonbaharda TikTok, ahlaksız videolara ev sahipliği yaptığı için yasaklanmıştı, ancak bir buçuk hafta sonra Pakistan hükümetiyle anlaşmayı başardı. Çinli şirket, videoların toplumsal normlara ve Pakistan yasalarına uygun olarak denetleneceğini ve uygulamanın kontrol altında olacağı konusunda güvence verebildi.

Pakistan TikTok yasağını yeniden devreye sokuyor

TikTok'un Pakistan'da on milyonlarca kullanıcısı var ve yine de Peşaver yüksek mahkemesi, Pakistan Telekomünikasyon Kurumu'na uygulamayı tekrardan yasaklamasını emretti.

Pakistan'dan gelen duyuruda, "Peşaver Yüksek Mahkemesinin emirlerine uymak adına PTA, TikTok uygulamasına erişimi derhal engellemeleri için hizmet sağlayıcılara talimat verdi" denildi.

TikTok'un Pakistan'daki yasallığının neden yeniden sorgulandığı ve uygulamadaki herhangi bir videonun veya eğilimin suçlu olup olmadığı tam olarak belli değil.

In respectful compliance to the orders of the Peshawar High Court, PTA has issued directions to the service providers to immediately block access to the TikTok App. During the hearing of a case today, the PHC has ordered for the blocking of App. — PTA (@PTAofficialpk) March 11, 2021

Yine de bazı basın kaynakları TikTok'un "Pakistan toplumu için kabul edilemez" içeriklere sahip olduğunu söylüyor. Al Jazeera raporu, Peşaver Yüksek Mahkeme Başkanı Qaiser Rashid Khan'ın şikayette bulunduğunu bildirdi. Financial Times'a göre Khan, platformun "kabalık ticareti" yaptığını ve yasağın derhal yürürlüğe girmesini emrettiğini söyledi.

TikTok ise yaptığı açıklamada, "TikTok, uygunsuz içeriği platformdan uzak tutmak için güçlü önlemlerle yaratıcı ifadenin temeli üzerine inşa edilmiştir. Pakistan'daki denetim ekibimizi büyüttük ve topluluk kurallarımızı ihlal eden içeriği bildirmek ve kaldırmak için mekanizmalara sahibiz." dedi.

Ancak bu yasak sadece Pakistan'da gündemde değil. Daha önce de Çin'le yaşanan gerilim sonrasında Çinli uygulamaları yasaklayan Hindistan, ABD'ye örnek olmuştu. Ayrıca İtalya'da TikTok video çekmek isteyen 10 yaşındaki bir kızın kendini öldürmesi ise büyük ses getirmişti.

İtalyan savcılar, video paylaşım ağı TikTok'ta bir "blackout challenge" kapışmasına katıldığı iddia edilen 10 yaşındaki kızın ölümünün ardından soruşturma başlattı. Fakat İtalya'da TikTok'un henüz yasaklanmadığını hatırlatalım.