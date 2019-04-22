Palu Ailesinin Korku Filmi Yapılacak

Uzun bir süre gündemi meşgul eden Palu ailesinin korku filmi yapılacağı yönünde bazı gelişmeler yaşandı. Bu korku filmini yapacak olan kişi de, "cinli" filmlerden tanıdığınız Emin Alper olacak gibi görünüyor.

Müge Anlı'nın programına konuk olan ve kızlarının kaçırılmasından sonra torunlarının da kaçırılmasıyla iyice gündeme oturan Palu ailesini bilmeyen yoktur. Bugüne kadar karşılaşılan en tuhaf aile olma özelliğini gösteren Palu ailesi, RTÜK yasağı bile almıştı. Emin Alper'in en sevilen filmlerinden bir tanesi olan “Kız Kardeşler” filminin gösteriminde konuşan Emin Alper, Palu ailesine de sözlerinde yer verdi.

Palu ailesinin korku filmi büyük ilgi uyandıracak

Emin Alper, Kız Kardeşler film gösteriminde: “Bazı eleştirmen arkadaşlar bunu çok öne çıkardılar ve filmin taşra filmleriyle dalga geçen bir noktada olduğunu söylediler. O kadar değil. Öyle bir niyetim yok. Ancak bu film diğer taşra filmlerinden biraz farklı oldu galiba” diyerek filmini savundu.

Asıl bomba ise bu sözlerden sonra geldi. Ünlü yönetmen açıklamasının devamında "Bir projem var. Palu ailesini korku filmi yapacağım." Diyerek herkesi şaşırttı. Böyle bir projesinin olduğunu ilk defa açıklayan ünlü yönetmen, görünen o ki, bir ilki gerçekleştirecek.

Emin Alper’in çekeceği film muhtemelen bol cin içerikli olacak. Tamamen korku endeksli olması beklenen filmin ne zaman yapılacağı ise henüz netleşmedi. Böyle bir film yapılırsa izlemeye gider misiniz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.