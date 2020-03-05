“Pamuk Şeker” Gezegenlerinin Halkaları Olabilir

Bilim insanları, tuhaf "Pamuk Şeker" gezegenlerinin halkaları olabileceğini söylüyor.

Güneş sistemimiz çok çeşitli gezegen tiplerine sahip. Güneşimize yakın yörüngede aşırı sıcak gezegenler, Dünya ve Mars gibi kayalık gezegenler, Jüpiter gibi gaz gezegenleri ve uzak kenarda takılan Neptün gibi donmuş gezegenler var. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki bilinen gezegenlerin dışında daha pek çok sayıda keşfedilmeyi bekleyen gezegen bulunuyor.

“Pamuk Şeker” gezegeni de yakın dönemde keşfedilen gezegenlerden bir tanesi ve şimdi bilim insanları bu gezeginin halkaları olabileceğini söylüyor. Yeni araştırmalar, bu garip gezegenler için başka bir açıklama getiriyor ve kendi sistemimizdeki bir gezegeni yansıtabileceklerini söylüyor.

Yüksek güçlü teleskoplar, yıldızdan gelen parlaklık düşüşünü tespit edebilir ve gezegenin büyüklüğü, yörüngesi ve kütlesi hakkında bilinçli varsayımlar yapabilir. Araştırmacılar, kütlesi nispeten düşük gibi görünen alışılmadık derecede büyük gezegenleri tespit etmeye başladığında, bu gezegenlere “Pamuk Şeker” adını verdi.

Halkaları Sayesinde Uzaktan Görülebiliyor

Peki ya gezegenler düşünüldüğü gibi incecik ve kabarık değilse? Ya aslında düşündüğümüzden daha yoğun ve çok daha küçüklerse, o zaman sadece Satürn'ünki gibi halkaların varlığı sayesinde uzaktan görünmeleri mümkün olabilir.

Uzaktan bakıldığında, Satürn'ü halkalı bir gezegen olarak görebilecek miydiniz, yoksa kabarık bir gezegen gibi mi görünecekti? Bilim insanları, Satürn gibi bir gezegenin, uzak bir mesafeden bakıldığında “Pamuk Şeker” gezegenleriyle aynı şekilde, hafif ve havadar görünmesinin tamamen mümkün olduğunu belirtiyor.

Ne yazık ki bilim insanları için, “Pamuk Şeker” gezegenlerinin gerçekten halkalı olup olmadığını doğrulamak şu anda mümkün değil. İleride, James Webb Uzay Teleskobu gibi yeni bir teknoloji sayesinde bu mümkün olabilir.