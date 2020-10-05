Pamukkale Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi Çöktü: Twitter'da Gündem Oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle bildiğiniz üzere üniversiteler uzaktan eğitim sistemine geçiş yaptı. Dersler uzaktan eğitim sistemi ile yapılmaya çalışıyor. Pamukkale Üniversitesi uzaktan eğitim sistemi geçtiğimiz mart ayında çökmüştü ve dersler yapılamamıştı. Bugün ise sistem yeniden çöktü. Öğrenciler Twitter'da gündeme oturdu.

Pamukkale Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi Yeniden Çöktü

Pamukkale Üniversitesi tarafından canlı derslerin yapıldığı PAÜ Pusula sistemi sabah saatlerinde çöktü. Canlı dersler yapılamadı. Pamukkale Üniversitesi 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk günü canlı ders sisteminde yaşanan sorunlar nedeniyle öğrenciler sisteme giriş yapamadı.

Twitter'da #pamukkaleüniversitesi hastagi Türkiye gündemine girdi. Öğrenciler Pamukkale Üniversitesi'nin canlı ders sisteminin çöktüğünü belirten tweetler atmaya başladı. İşte öğrenciler tarafından yapılan paylaşımlar:

Gelecek falan neyse de gerçekten bize bir eğitim borçlusunuz. Keşke biraz dikkate alsanız bu öğrencileri yazık ya gerçekten #siteçöktüçarehibrit #pamukkaleüniversitesi — mel the yargı machine (@tombikmitom) October 5, 2020

Paü öğrencileri: Derse girecek miyiz bugün

Paü yönetimi: nasipte varsa

Paü öğrencileri: eee

Paü yönetimi: bu kadar #pamukkaleüniversitesi — Sakallı Bey (@suataydos) October 5, 2020

Sınıf arkadaşlarım 11.40'tan beri canlı dersteyken ben beyaz sayfa ile bakışıyorum.#PamukkaleÜniversitesi#SiteÇöktüÇareHibrit pic.twitter.com/O3OHux7HSC — Emre Can Navruz (@ecnavruz3) October 5, 2020

Öğretmenim böğön uzaktan eğitimi yakın edecek misiniz? #pamukkaleüniversitesi — Miss. Blabla (@Hibenwretch) October 5, 2020

Öğrencileri geçtik hocalar bile giremiyor sisteme nasıl ders işleyelim. #pamukkaleüniversitesi pic.twitter.com/IKQb9hmqPV — Hüseyin Özsoy (@hsynozsoy48) October 5, 2020

Şimdi canlı derse katılım gerçekleştiremedik diye ilk haftadan devamsız mı yazıldık? #pamukkaleüniversitesi pic.twitter.com/alUaovZqKr — Onurhan of Rivia (@shakeroneal) October 5, 2020

Pamukkale Üniversitesi tarafından canlı ders sistemi hakkında henüz açıklama yapılmadı. Uzaktan eğitim sisteminin neden dolayı çöktüğü bilinmezliğini korumakta. Sizler Pamukkale Üniversitesi'nin uzaktan eğitim sisteminin çökmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!