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Pamukkale Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi Çöktü: Twitter'da Gündem Oldu

Pamukkale Üniversitesi uzaktan eğitim sistemi çöktü. Öğrenciler Twitter'dan tepki göstermeye başladı.

pamukkale-universitesi-uzaktan-egitim-sistemi-coktu
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Koronavirüs salgını nedeniyle bildiğiniz üzere üniversiteler uzaktan eğitim sistemine geçiş yaptı. Dersler uzaktan eğitim sistemi ile yapılmaya çalışıyor. Pamukkale Üniversitesi uzaktan eğitim sistemi geçtiğimiz mart ayında çökmüştü ve dersler yapılamamıştı. Bugün ise sistem yeniden çöktü. Öğrenciler Twitter'da gündeme oturdu.

Pamukkale Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi Yeniden Çöktü

Pamukkale Üniversitesi tarafından canlı derslerin yapıldığı PAÜ Pusula sistemi sabah saatlerinde çöktü. Canlı dersler yapılamadı. Pamukkale Üniversitesi 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk günü canlı ders sisteminde yaşanan sorunlar nedeniyle öğrenciler sisteme giriş yapamadı.

Twitter'da #pamukkaleüniversitesi hastagi Türkiye gündemine girdi. Öğrenciler Pamukkale Üniversitesi'nin canlı ders sisteminin çöktüğünü belirten tweetler atmaya başladı. İşte öğrenciler tarafından yapılan paylaşımlar:

09:00 İnternet Bedava Oluyor, Steam İndirimleri Belli Oldu! - Teknoloji Haberleri #116
Tamindir TV İnternet Bedava Oluyor, Steam İndirimleri Belli Oldu! - Teknoloji Haberleri #116

Pamukkale Üniversitesi tarafından canlı ders sistemi hakkında henüz açıklama yapılmadı. Uzaktan eğitim sisteminin neden dolayı çöktüğü bilinmezliğini korumakta. Sizler Pamukkale Üniversitesi'nin uzaktan eğitim sisteminin çökmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

ETİKETLER: online eğitim

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