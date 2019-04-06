Panasonic Lumix G95 Modeli 4K Özelliğiyle Ateş Etmeye Geliyor!

Dünyanın en iyi fotoğraf makinesi üreticilerinden Panasonic, uzun bir süredir beklenen Panasonic Lumix-G95 modelini sonunda tanıttı. Ürünün bazı detayları daha fazla ön plana çıkarken, en çok da dayanıklılık konusunda beklenti yüksek.

Panasonic uzun bir süredir yeni ürün çıkarma konusunda sessizliğe bürünmüştü. Ancak G serisi ile büyük bir ivme yakalayan ve bunu kolay kolay bırakmak istemeyen şirket, hızlı bir şekilde yeni modellerini piyasaya sunuyor.

Panasonic Lumix-G95 teknik özellikleri

Panasonic tarafından üretilen bu yeni modelin 4K fotoğraf ve video çekmek için üretildiğini söyleyebiliriz. Akıllı telefonlardaki yüksek çekim kalitesinin artmasıyla birlikte; Panasonic, Canon ve Nikon gibi üreticiler daha çok 4K çekim kalitesine geçtiler. Ancak bu modeldeki çekim kalitesi, yalnızca fotoğrafta değil, aynı zamanda video çekiminde de kendisini gösterdi.

Ayrıca bu modelde; 30fps’de 4K ve 120fps’de 1080p videolar da çekebilme imkanınız bulunuyor. Panasonic'in gözde modellerinden bir tanesi olan Lumix G95; şirketin DFD veya derinlik özelliğini kullanarak kontrast tabanlı otomatik netlemenin bir değişkeni olan Defocus otomatik odaklama teknolojisinden yararlanıyor.

Bu ürünün bir diğer özelliği de; 2.360k noktalı OLED vizörü ve dışarıya doğru açılan 3 inç LCD ekrana yer veriyor olması. Tüm bunlara ek olarak SDXC yuvası da üründe yer alıyor. Diğer tüm fotoğraf ve video çekim ürünlerinde olduğu gibi bunda da; Wi-Fi ve Bluetooth özelliği kullanıldı. Lumix-G95 modeli ile ilgili tanıtım videosu da aşağıda mevcut. Sizce de Panasonic, bu ürünleriyle birlikte önemli bir gelişme kaydedebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.