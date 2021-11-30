Pandemi Desteği ile Lamborghini Alan Kişiye 9 Yıl Hapis Cezası

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde yaşayan otuz altı yaşındaki Lee Price III, pandemi desteği ile Lamborghini Urus, Ford F-350 ve Rolex marka saat almasının üzerine dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Pandemi Desteği ile Lamborghini Urus Satın Aldı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin koronavirüs nedeni ile işletmeleri korumak amacıyla başlattığı Maaş Çeki Koruma Programı'na üç sahte işletme ile başvuru yapan Lee Price III, toplamda 1,6 milyon dolar tutarında devlet desteği aldı. Daha sonrasında yapılan araştırmalarda bu işletmeler üzerinden yapılan başvurunun ölü bir kişiye ait olduğu fark edildi.

Konuyu daha ayrıntılı bir şekilde ele alan savcılar, Lee hakkında bir soruşturma başlattı: İşlerin farklılaşmaya başladığı nokta tam olarak burasıydı çünkü Lee, elde ettiği bu para ile Lamborghini Urus (233 bin dolar), Ford F-350 (85 bin dolar) ve Rolex (14 bin dolar) marka saat satın almıştı. Üstelik yaptığı lüks satın alımlar sadece bunlarla kısıtlı değildi. Savcılar Price'ın gece kulüplerinde binlerce dolar harcadığını ve 100 bin doları aşkın bir fiyata ofis kiraladığını tespit etti.

Söz konusu olay ülke çapında yoğun bir tepki topladı ve Lee Price III, mahkeme tarafından dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı. Destek ile sunulan paranın peşine düşen savcılar, yalnızca 700 bin dolar değerindeki nakit ve mal varlığına el koyabildi. Kısa bir şekilde hatırlatmak gerekirse Lee'nin aldığı toplam destek tutarı 1,6 milyon dolar idi.

Amerika Birleşik Devletleri 17 Mayıs 2021 tarihinde salgınla ilgili sahtekarlıkları önleme çabasının bir parçası olarak, kaynakların hükümet genelindeki kurumlarla ortaklaşa düzenlenebileceği bir sistem kurmuştu. Savcılar, bu ve benzeri olayları tespit edebilmek için sıkı çalışmalar sürdürdüklerini ve bunların cezasız kalmayacağını vurguladı.

Peki siz yaşanan bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce el konulan varlıktan geriye kalan 900 bin dolar şu an nerededir? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.