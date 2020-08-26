Yeni tip koronavirüs salgını pek çok sektörü olumsuz yönde etkiledi. Olumsuz yönde etkilenen sektörlerden bir tanesi de akıllı telefon sektörü oldu. Gartner tarafından yayımlanan yeni rapora göre pandemi döneminde akıllı telefon satışları düştü. Akıllı telefon üreticileri salgın döneminde telefon satışlarında düşüş yaşadı; ancak Apple bu durumdan pek etkilenmedi.

Pandemi Döneminde Akıllı Telefon Satışları Yüzde 20,4 Düşüş Yaşadı

Gartner tarafından yayımlanan rapora göre küresel akıllı telefon satışları 2020 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 20,4 oranında düşüş yaşayarak 295 milyona düştü. Akıllı telefon satışlarındaki bu ciddi düşüşün en büyük sebebi ise yeni tip koronavirüs salgınıdır. Yeni tip koronavirüs salgını birçok sektörü olumsuz yönde etkiledi.

Gartner'ın kıdemli araştırma direktörü Anshul Gupta, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, seyahat kısıtlamaları, perakendelerin kapatılması ve insanların salgın sürecinde yaptığı harcamalara daha çok dikkat etmesi sonucunda bu yıl akıllı telefon satışlarında düşüş yaşandığını ifade etti.

Hindistan, yeni tip koronavirüs salgınından önce akıllı telefon satışlarında küresel anlamda büyüyen birkaç ülkeden bir tanesiydi ancak ülke pandemi ile başa çıkmak için sıkı koronavirüs önlemleri aldı. Bu durum, Hindistan'ın akıllı telefon pazarını olumsuz yönde etkiledi.

Büyük telefon üreticilerinden sadece Apple zarar görmedi. Gartner'a göre şirket 2020 yılının 2.çeyreğinde 38 milyon iPhone sattı ve yıllık bazda yüzde 0,4'lük bir düşüş gösterdi. Gartner, yüzde 46'lık bir düşüşle Güney Asya bölgesinin dünyanın en iyi beş telefon pazarı arasında akıllı telefon satışlarında en kötü düşüşü gördüğünü belirtti.

Samsung, Xiaomi, Vivo, Realme ve Oppo firmaları da akıllı telefon satışlarında ciddi düşüş yaşadı. Özellikle Samsung firmasının son üç ayı zor geçti. Güney Koreli şirket, 2020 yılının ikinci çeyreğinde yaklaşık 54 milyon adet akıllı telefon sattı ve bu da yıllık bazda yüzde 27,1'lik bir düşüş anlamına geliyor. Xiaomi firması %21,5 oranında, Oppo firması ise %15,9 oranında düşüş yaşadı.